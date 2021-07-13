小琉球潮間帶微解封首日無遊客　東港、枋寮港區未見人潮

▲首日屏東解微解封 ，屏東市慈鳳宮未開放。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至7月26日，今（13）日起微解封，但因為是平常上班日，各地並未出現明顯人潮，顯然民眾仍抱持觀望態度。屏東縣長潘孟安則是將防疫日常譬喻為賽跑，呼籲民眾一定要有耐力，才能撐過最後終點線，但也希望微解封後，民眾都能遵守各場域防疫指引，以防疫為優先，讓生活早日如常。

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▲福安宮未開放。

縣府表示，在中央宣佈微解封後就要求各鄉鎮市公所依照經濟部發布的「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」，對轄內流動商展、夜市必須有管理人或自治會等管理組織，並落實防疫相關規定才准恢復營業，包括飲食攤位一律外帶、不內用，不得邊走邊吃等，並請鄉鎮市公所務必派員監督稽查，如有違反規定，應予以停業，請攤商與民眾一起合作，惟截至目前止尚無業者申請恢復營業。

▲▼實名制、落實防疫。

場館配合微解封開放部分(開館區間7/13至7/26)，皆已符合相關防疫規範，屏東總圖開放單一窗口服務，提供辦證、預約取書及通閱借還書等服務。今日借還書人次38人，借出冊次76人；屏東美術館參觀人數16位、屏東戲曲故事館尚無民眾入館；屏東演武場全日入館參觀人數2位；勝利星村將軍之屋7月13日適逢固定公休日，於7月14日開放，孫立人行館2樓因空間較小，經評估後維持休館。

微解封期間，宗教場所原則性不開放，如要讓民眾入內參拜，須先提出「防疫計畫供本府審核，核准後才能讓民眾進入。目前包括屏東市玉皇宮、慈鳳宮、都城隍廟、東港東隆宮、車城福安宮、高山巖福德宮等廟宇仍維持三級警戒，不開放民眾入內參拜。

另小琉球潮間帶今日無遊客進入，東港、枋寮漁港港區及直銷中心亦未出現人潮變多情形。屏東遙控無人機飛行場目前只開放一處汽機車出入口進出，其他暫時封閉，上午實地勘察，人潮並未湧現、情況良好。

屏東市的兩家電影院已完成消毒，預計明(14)日起恢復營業；至於健身房部份，下午針對縣內大型健身場館(World Gym及健身工場)稽查，皆遵守相關防疫規定，如實聯制、器材設備間隔使用及暫停開放淋浴間、入場量測體溫及器材使用後消毒等等，日後也將不定期針對相關室內運動場館進行抽查。

潘縣長表示，面對病毒，雖然微解封，仍沒有放鬆的本錢，此刻務必要謹慎再謹慎，才能讓如常的生活早日到來。

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