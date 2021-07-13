微解封第一天驚喜！合歡山武嶺降冰雹　遊客興奮錄影

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒歷時近2個月後，今天終於「微解封」，合歡山武嶺周邊不僅湧現遊客人車，上午原本天氣風和日麗，到下午卻意外降下一陣冰雹，且距上一次下冰雹被目擊，已有4個月之久，遠看猶如下在翠綠群山間的「夏之雪」，讓現場民眾欣喜萬分。

▲合歡山下午下起一陣冰雹。（圖／民眾提供）

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合歡山武嶺周邊在今天下午2時許降下冰雹，也被林務局松雪樓附近的民眾直擊並拍下畫面；據現場民眾轉述，當時先是下起大雨，隨後竟開始下冰雹，顆粒約有粉圓大小，雖然時間不長，但劈哩啪啦地打在地面上時，聲音都非常清涼悅耳。

▲合歡山上午風和日麗，下午卻下了一陣冰雹。（圖／記者高堂堯翻攝）

中央氣象局今天發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中南部的南投等地山區會有局部大雨，結果不但下了大雨，更下了冰雹，上一次有民眾在松雪樓附近目擊下冰雹已是3月13日，到今天剛好4個月。

▲合歡山上午風和日麗，下午卻下了一陣冰雹。（圖／民眾提供）

日月潭氣象站則解釋，南投山區因午後對流發展，合歡山又屬高海拔地區，就容易產生冰雹，而未來幾天的天氣都類似，提醒民眾在午後要注意瞬間大雨、雷擊和山區路況。



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