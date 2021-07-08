健身房開放「幼兒園、補習班卻不行」　教育部決策原因曝

▲教育部召開防疫措施鬆綁說明記者會。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

指揮中心今（8日）宣布全國三級警戒延長到7月26日，但部分條件適度鬆綁，包含開放健身房、校園操場等，但補習班、幼兒園仍維持停課狀態，引發不少家長、業者反彈。教育部說明，因補習班與幼兒園師生互動緊密，風險還是很高，因此決議維持停課現狀。

教育部次長劉孟奇於今日記者會指出，13日以後將適度放寬社會教育機構、室內外運動場館及學校操場等場域，但各級學校、幼兒園、兒童課照中心及補習班維持現行編制。

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外界因此質疑學校的運動設施設備、室內場所不開放，但民間的健身房及室內運動場卻開放，怒批是雙標。

國教署長彭富源說明，暑假學校人力有限，若要開放，也要在人力、防疫措施完善下才可開放，因此健身房的淋浴設施、游泳池不在開放之列。

對於幼兒園、補習班、兒童課照中心不開放。彭富源也說，國內疫情仍在三級警戒，幼兒園是不管教學型態，師生互動相對緊密，風險還是很高，因此經與指揮中心討論後，暫時維持停課現狀，會再滾動式更新。

教育部終身司長黃月麗也說，考量補習班教學狀態、空間、樣態多元，這次跟指揮中心討論後，覺得相對風險高，因此將維持現狀。

