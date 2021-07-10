賣淫女想上岸「遭偷拍逼永遠接客」　提議「陪睡幾次」仍贖不了身

▲女子表示想上岸，雞頭提出加錢挽留。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名賣淫女子因為賣淫太累，又賺不到錢，想脫離賣淫組織，但卻遭雞頭以偷拍的性交易影片威脅不得離開，必須持續接客。即使女子表示願意「陪睡幾次」，還付了2萬元人民幣贖回影片，仍不斷被騷擾，最後實在氣不過，在網路上公開了此事。

▼雞頭用偷拍影片威脅女子繼續接客。（圖／翻攝微博）

根據網路上流傳的聊天截圖，女子認為賣淫太累，又賺不到錢，不想做了，希望雞頭可以退還押金。

雞頭起初態度溫和，提出「一次加700元（約3000元新台幣）」的條件來挽留，但見女子去意堅決，突然就翻臉不認人，大罵「你說不想做就不想做了？」「你必須一直跟著我，不然我會讓你好看的！」

雞頭接著傳來了一段女子性交易時的影片，表示是自己找人冒充嫖客偷拍的，威脅女子若不繼續為他工作，就會把影片外流，還嗆「妳敢報案就等著吧！我讓你全家、網路都能看到！」

女子看見影片後非常害怕，不斷拜託雞頭放過她，甚至表示願意「陪睡幾次」。不過，雞頭卻不買帳，還說「滾，老子不缺女人，你們這種老子看著煩，看一個我整一個！」

後來女子付了2萬元（約8.6萬元新台幣），終於讓雞頭刪除了影片。但雞頭其實欺騙了女子，根本沒有刪除影片，不久後就又傳訊來要女子去接客，並且又拿出影片威脅，並要求女子再付3萬元（約12.9萬元新台幣），或者是繼續接客。

女子最後終於氣不過，在網路上公布了雞頭的個人資訊，大罵「張晨，你個畜生小人，我們女孩跟著你，為你賺錢，你卻找人冒充客人偷拍我們，以此威脅我們，一而再，再而三的欺負我！」

事件很快引起網友們的憤怒，在網路上被大量轉發，連湖南警方也注意到，表示已經掌握情況，正在進行調查。

▼女子提出「陪睡幾次」贖回影片，但遭到拒絕。（圖／翻攝微博）



▼女子轉帳2萬元，雞頭謊稱已刪除影片，但不久後又要求接客。（圖／翻攝微博）

