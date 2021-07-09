家長氣炸！電影院全開「補習班卻不解封」　名醫曝關鍵原因

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨（8日）宣布，713後將適度鬆綁部分措施，包含美術館、運動場館、電影院等，不過各級學校、幼兒園和補習班仍維持現行機制，消息曝光後引發家長崩潰。對此，北市聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇今（9日）發文解釋為何幼兒園、補習班應「維持停課」的關鍵原因。

指揮中心昨宣布，7月13日後將適度鬆綁部分措施，戶外包含國家公園、遊樂園、休閒農場等，室內則有美術館、博物館、電影院等，同時室內外的運動場館，除了游泳池之外也適度鬆綁，不過各級學校、幼兒園和補習班仍維持現行機制，消息曝光後，引發許多家長和業者反彈。

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▲713微解封，幼兒園、補習班「維持停課」。（圖／記者湯興漢攝）

本站曾報導「爸媽爆氣洗版衛福部！一看微解封傻眼「乾脆小孩全送健身房」內文提到，許多家長難以兼顧工作、孩子，早已吃不消，如今看到微解封範圍，紛紛留言詢問為何不能上課「小孩不能上學卻可以出去玩」、「小孩不能去幼稚園、安親班、補習班，家長怎麼辦？」、「只開放吃喝玩樂可以群聚，卻不開放安親班，要家長無薪請假照顧12歲以下小孩，邏輯真的很怪！」

對此，教育部國民及學前教育署長彭富源解釋，幼兒園的教學型態下，師生互動緊密，相對風險還是較高。教職員已陸續接種疫苗中，在一定時間內，仍維持停止到園措施。

北市聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇也在臉書發文指出，「有小孩的家長一定是很辛苦沒錯，完全可以理解，但該說的還是要說，無論如何幼兒園跟安親班，一定都會擺到很後面才能解封的，電影院跟餐廳可以梅花座跟加強空調，健身房規定還更加嚴格，大人也可以控制自己戴好口罩盡量保持安全距離。」

陳昶宇表示，超失控的小朋友哪有可能保持社交距離，「他們保證給你摩肩擦踵肢體碰撞，口罩也完全戴不好，加上染病輕症又無法打疫苗，一定會把病毒帶回家，接著就是擋不住的家戶感染囉。」

▼中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／指揮中心提供）