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幼兒園等不到解封！教育部一句辛苦了惹怒網：別用美好圖片喊口號

▲▼教育部發文3級警戒期間，家長、老師們辛苦了！網友怒批。（圖／翻攝教育部臉書）

▲網友希望教育部不要只是用美好的圖片喊口號。（圖／翻攝教育部臉書）

記者許展溢／台北報導

微解封第一天，只是幼兒園和補教業者無法恢復正常，不少家長不滿，行政院長蘇貞昌今（13日）提到還要再等一段時間，教育部也在臉書跟家長說辛苦，並表示，大家的意見都有收到，會持續和指揮中心討論，但眾多留言不滿怒批，希望不要只是用美好的圖片喊口號。

三級警戒延長到7月26日，部分條件適度鬆綁，包含開放健身房、校園操場等，但補習班、幼兒園仍維持停課狀態，教育部日前雖已說明，因補習班與幼兒園師生互動緊密，風險還是很高，因此決議維持停課現狀，連日來仍有許多家長、業者反彈。

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蘇貞昌今說，這麼小的孩子還不能打疫苗，加上全國的覆蓋率還不高，「所以還要等一段時間」。教育部在臉書貼出一張圖提到，「3級警戒期間，家長、老師們辛苦了！」大家的意見，無論是粉絲專頁的留言，或是其他的溝通管道，教育部都有收到，一直都在關注中，並且持續和指揮中心討論。在三級警戒仍未解除的當下，面對疫情，特別是孩童的健康和安全，需要更審慎的評估跟考量。

教育部進一步強調，由於考量5月底以來幼兒染疫比例偏高，孩童防疫落實相對比成人困難，因此希望各位家長可以理解，目前仍然停止到園的決定。「請相信教育部，孩子們的安全永遠是我們最大的考量。我們會持續評估，並且盡快讓學童、家庭及教師都能恢復過往的生活。」

▲▼新北市公費流感疫苗今日(10/5)起全面施打，市長侯友宜親自上陣接受疫苗施打。會場同時安排有新北市幼兒園小朋友，在經過基本檢查後一併接受流感疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌說，這麼小的孩子還無法打疫苗，且全國的覆蓋率還不高。（圖／記者湯興漢攝）

只是發文一出，網友在底下表示，「希望不要只是用美好的圖片來喊口號喔！家長和幼教（補教）老師們的復班希望一次次破滅，日常生計也已陷入嚴重困難，甚至許多人已經失業了，這些教育部有考量到嗎？」網友氣說，「所以到底具體的安排是什麼？學校關閉，甚至倒閉，老師無薪假，家長防疫照顧假（無薪假），孩子每天宅在家，這種狀態還要多久，不要只是一直幹話連連叫別人等等等。」

很多網友意見都一致要求快解封，其中一位網友不滿，「政府口口聲聲說為了孩子安全，但看不到、聽不到，也感受不到，為了所謂的孩子安全你們做了甚麼？除非叫家長請假這也算一個方法？」不過有支持的網友說，「這個決定是對的，幼兒不知道嚴重性，會群聚，當然有風險。」「支持幼兒園不開放，在全民施打率沒有100%覆蓋率的情況下，若孩子在家庭中被傳染，去幼兒園上課又傳染給整個幼兒園的小朋友，去補習班上課又傳染給整班的同學，請問哪位能負責？」

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