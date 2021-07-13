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法務部調查局百萬微電影徵選　強化全民國安意識

▲調查局推「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲調查局推百萬微電影徵件活動 ，希望藉此激起國民對國家安全的重視。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

法務部調查局為提升全民國安意識，讓民眾瞭解國家安全之重要性，舉辦「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動，徵件片長3至10分鐘，實拍、動畫或紀錄片均可，總獎金高達新臺幣110萬元。活動同時於「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁推廣，並不定期舉辦互動抽獎遊戲，活動截止日期：110年10月12日，活動網址 https://www.mjibmovie.tw。

▲調查局推「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲調查局推「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

有鑑於世界各國意識到境外敵對勢力對國人（含各行各業、各部門及各階層）滲透、分化及竊密的手段愈發多樣化，對國家安全所產生的威脅節節高升，各國無一不提高警覺並強化國家安全策略。調查局透過微電影創作競賽方式，廣邀社會大眾結合日常生活及自身經驗，表達自身對於境外敵對勢力以武力威脅、經貿打壓、外交封鎖、製造假訊息及假新聞造成社會內部分化對立、利用各種政策利誘、對個人或團體之拉攏等多元統戰方式，或境外敵對勢力以高薪挖角方式竊取我先進技術、以觀摩參訪名義窺探我重要農、林、漁、牧產業之科研成果、關鍵技術、或網路攻擊我政府機關（構）、醫療院所或重要企業之資訊系統竊取機密文件等種種作為之體認與創新思維，創作出引起社會共鳴作品，激發民眾居安思危國安意識、凝聚國人的向心力，進而建構全民的安全防護網。

▲調查局推「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

1. 收件時間：即日起至110年10月12日（星期二）16時，逾時不予受理（以郵件送達至活動小組或上傳網站之時間為準）。

2. 人氣票選：初選入圍名單公布後，暫定於110年11月2日（星期二）10時至11月15日（星期一）16時，於活動官網進行人氣投票（僅作為網路人氣抽獎使用，投票結果與獎項無關）。

3. 公布得獎名單：110年11月上旬(暫定)，於活動官網及調查局「全民保fun趣」臉書粉絲專頁公布。

4. 頒獎典禮：110年12月上旬(暫定)，確切辦理時間、地點至遲由主辦單位於典禮前兩週公布，並以電子郵件通知得獎者。

5. 入圍者須於初選入圍名單公布起5日內，繳交報名表、著作權授權同意書及參賽注意事項同意書正本。

6. 得獎者須在主辦單位通知之期限前，提供下列資料，作為行銷宣傳使用：

（1）比例16：9、解析度1920x1080（1080p）以上之30秒得獎影片精華剪輯（片頭需置放片名、有字幕）。
（2）導演或簡介：中文300字以內。
（3）片尾加上工作人員名單及主辦單位「法務部調查局局徽圖樣」之正式影片。

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