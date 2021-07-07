玩偶竟能測出！　黑心業者已賣出7千個血氧機狠撈300萬

▲不肖業者看準血氧機需求，從大陸進大批未經許可血氧機兜售給各藥局大賺疫情財。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

日前有民眾購入藥局血氧機測試玩偶竟有血氧反應，對此士林地檢署接獲市調處通報後，立即分案偵辦指揮，並持搜索票對詔陽、澄希、宸洋及貝爾比爾公司等6處搜索，扣得從大陸地區進口未經取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機865個，迄今已售出7000個，初估犯罪所得300萬元。訊問後，認業務員等人涉有違反醫療器材法，各依1萬至10萬不等交保。

如民眾有買到低於市價1000元血氧機得注意！士林地檢署接獲市調處通報，及分案並指派機動組黃睦涵檢察官進行偵辦。6日指揮北市市調處、高雄市調查處會同食藥署及北市、桃園、高雄市衛生局人員，持搜索票前往詔陽、澄希、宸洋公司等6處執行搜索，扣得從大陸未經許可的血氧機。

檢調從報關及進銷售貨資料、帳冊、合約等事證，通知詔陽公司負責人張某、澄希公司負責人林嫌、郭嫌、業務員徐嫌、宸洋公司業務員余嫌及貝爾比爾公司陳嫌等6人到案說明。

▼血氧機大缺貨，一個動作揪假貨！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

經檢方進一步調查，發現他們用「計步器」等名目引進，以約人民幣40元（台幣180）價格從大陸地區輸入宣稱「可監測血氧濃度及心律反應」的LK-87、LG88型號血氧機後，將未經查驗登記與取得輸入、販賣許可的血氧機，以新台幣300元販售給大台北地區、台南、桃園等地的診所、藥局，他們再以約800餘元價格販賣給民眾。

經查這些血氧機與市售具有醫療器材許可的醫療級血氧機有3到4倍價差，從5月底迄今銷售數量約7000餘個，初估犯罪所得總計約300餘萬元。

負責人到案說明則辯稱這些血氧機「是運動型不需要食藥署字號」對此才以「計步器」等名目引進。檢方訊後，認他們均涉犯違反醫療器材法管理法第25條、第62條未經許可輸入及販賣醫療器材罪嫌；犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，訊後諭知林嫌等10人各以10萬至1萬元交保。

士林地檢署專案小組已查扣並阻止該批血氧機流入市面，且將繼續積極偵辦，並呼籲不肖業者，勿以僥倖趁疫情大發災難災，若有不法，一定查辦到底，不讓非法醫療器材損害國人健康。

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