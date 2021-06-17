謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

▲郭姓男子造謠板樹體育館是「染疫者集中場所」，被移送新北地檢偵辦。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

南部蔡姓男子在臉書上轉傳疫苗訊息，「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者」；還有新北市郭姓男子看到板樹體育館有很多人穿防護衣，問了一下旁人，就誤把解除隔離者的運送點，當成是「染疫者集中場所」，叫臉友別接近，2則假訊息分別誤導、造成民眾恐慌，經調查局約談後，分別依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦。

調查局指出，近來臉書上流傳「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者」的轉發訊息，寫著「目前COVID-19疫苗試驗已在20歲以上受試者執行，未來如獲得主管機關緊急授權使用也只能給予該年齡層施打」，「目前正在規劃12-18歲青少年的臨床試驗（360名），預計6月底開始」，「希望大家能現在開始幫忙詢問有意願讓孩子接種疫苗的家長親朋好友」。

▲蔡姓男子轉傳「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者」假訊息。（圖／調查局提供）

但高端疫苗公司，以及文中被點名的新竹馬階醫院，都分別公告澄清，尚未正式招募12到18歲受試者，po文的蔡男被調查局新竹市調站約談後，坦承是從網路上看到這份文章，基於支持國產疫苗，未經查證就轉貼到臉書，訊後被移送雲林地檢署偵辦。

而郭姓男子則是某天經過新北市板樹體育館，看到停車場有多人穿著防護衣，詢問周遭指揮交通的人後，就上臉書po文「板樹體育館門口停車場，現在是染疫者集中場所，好友們最近千萬別接近啊！」但調查局新北市調處追查，那裡其實是中華基督教救助協會配合衛生局，運送解除隔離者的地點，並非染疫者集中場所，郭男因此被依法移送新北地檢署偵辦。

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