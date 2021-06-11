帝吧新作「長榮飛陸搬口罩」　女傳假訊「黑市疫苗1.7萬」遭移送

記者劉昌松／台北報導

多次炒作並散布與台灣相關假訊息的大陸「帝吧官微」網站，日前又製作「長榮貨機至深圳搬運防疫物資」、「科興疫苗在台灣黑市價格一支1.7萬元」等不實訊息，還被重製成影片po網，調查局查出曾姓女子涉嫌將影片轉傳到LINE群，將依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌移送基隆地檢偵辦。

▲「帝吧官微」的不實訊息「長榮飛陸搬口罩」被製成影片在網路上散布。（圖／調查局提供）

調查局指出，近日Line群謠傳1段Yourube影片，「發生了什麼，連續數天臺灣飛機深夜飛往大陸深圳，2個小時後又急著飛走！蔡英文現在四面楚歌，搞不好今年我們就看到國家統一」。

▲曾姓女子在Line群散布不實資訊遭移送法辦。（圖／調查局提供）

影片內容表示「派飛機到中國大陸運送物資有可能是口罩，有可能是呼吸器，有可能是疫苗或其他防疫物資」，「昨天又有一個台灣的朋友告訴我說，科興疫苗在台灣黑市的價格達到一支1.7萬新台幣，我認為這完全有可能，台獨當局就可以在深夜派飛機到中國大陸運送物資，還有什麼其他事情是不可能的」。

調查局查出這份假訊息先由大陸「帝吧官微」網站製作，再由大陸網民重製成影片在Youtube播放，研判是境外勢力刻意操弄疫情議題，企圖擾亂民眾認知、打擊政府防疫能量，但曾姓女子卻將這則假訊息影片散布到Line群，基隆市調站約談曾女未到案，將直接移送基隆地檢署偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

賓士C63自燃！車主傻眼「剛買3個月」 檢警追兇竟是無良二手車行

衛福部鬆口研議猝死快篩 檢大讚：比起指揮中心「某人」…

在野告發政府圖利高端瀆職殺人 警大聲公喊：超過10人蒐證開罰