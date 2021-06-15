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社會 社會焦點 保障人權

女網友FB曝「台中14染疫市場」名單…下場慘！傳假訊息3人抓到了

▲▼ 。（圖／調查局提供）

▲林姓女子誤把確診者足跡當成是有確診的地點，亂傳14染疫市場名單遭約談。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

最近臉書謠傳一份台中疫情的假訊息，列出14個市場染疫，呼籲攤販小心注意，還有人造謠屏東醫院友19例確診，另有上百名萬華的越南女子逃跑到南部等3則訊息，都被調查局查出是假訊息，近日已分別約談散布這些不實訊息的3位民眾，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送地檢署偵辦。

林姓女子涉嫌在臉書謠傳「請各位攤友注意：台中目前染疫市場 請大家小心 1.烏日傳統市場 2.水湳市場 3.大雅第一公有市場 4.水掘頭黃昏市場 5.太平公有零售市場 6.中義市場 7.第三市場 8.大雅馬岡市場 9.建國市場 10.潭子傳統市場 11.太平區中平路攤商 12.東區新光黃昏市場 13.北屯區軍功市場 14.太平區中山市場」。

▲▼ 。（圖／調查局提供）

▲屏東醫院被亂傳有19例確診，已經停止掛號。（圖／調查局提供）

這份染疫市場名單已經被台中市政府公告為不實訊息後，調查局彰化縣站溯源查出張貼文章的林姓女子，林女表示，勿將市府公布的染疫足跡當成是確診地點而貼文，訊後被移送台中地檢署偵辦。

另外高雄劉姓女子則在臉書貼文，「屏東醫院現在停止掛號看診，住院病人全部撤離轉其他醫院，屏東醫院目前收確診個案 19位，所以沒有必要千萬不要靠近屏東醫院。保重。」經屏醫已公告未停止掛號看診後，劉女被約談到高雄市調處，坦承未經查證就從Line群轉貼朋友貼文，訊後移送橋頭地檢署。

▲▼ 。（圖／調查局提供）

▲Line群出現百名越南女逃往南部的假訊息。（圖／調查局提供）

而卓姓男子則是在LINE群上，轉仔一份錄音檔，聲稱是1名越南女子的自白錄音， 「上次啊，台北的越南外勞他們全部都中，在台北，然後 100多個，他們都跑掉，他們怕隔離，他們跑掉，跑到南部來，現在屏東、臺南、高雄，他們就是都躲起來了，亂跑，所以說很可怕，100多個越南的外勞，我都是在家裡了，我都不敢出門了，我出門的話我都帶兩個口罩，嚇死我了」。

但實際上中央疫情指揮中心等衛生單位，沒有接或擺明確診外勞移動到南部縣市的公告，這份錄音檔恐嚴重造成地方恐慌，但卓男2度約談都拒絕到案，被直接移送台南地檢署偵辦。

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