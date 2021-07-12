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以為自己是高中生！男突然喪失20年記憶　照鏡子崩潰：我又老又胖

記者李振慧／綜合報導

美國德州36歲男子波特(Daniel Porter)某天醒來突然喪失20年記憶，不但對躺在身旁的老婆和女兒完全沒有記憶，甚至還以為自己只是16歲的高中生，照了鏡子才驚嚇發現，自己怎麼突然變得「又老又胖」。

居住在德州格蘭伯里市(Granbury)的波特，去年7月某天醒來時突然喪失記憶，陷入錯亂的他讓37歲妻子露絲(Ruth)費了好大一番工夫，才相信自己沒有遭到綁架。露絲表示，「一早起來，他完全不認得我是誰，也不知道他在哪裡，他以為自己喝醉後和陌生女子回家，或是被綁架，我看得出來他一直在找路線逃生」。

當妻子拿衣服給波特換上時，他還以為是別人的衣服，很擔心自己是小王，對方真正的丈夫隨時會回家，直到妻子讓他與父母通電話才終於相信，就醫檢查後發現罹患暫時性全面失憶症(Transient Global Amnesia)，醫生懷疑可能是因為失業的精神壓力，讓他突然暫時性失憶。

波特雖然慢慢相信自己不是16歲高中生，不過他完全不記得自己有一個10歲女兒，也不認得家中養的狗，甚至對食物的喜好也變得不同。露絲表示，失憶後的丈夫變得比以前更開朗、更善於交際，「他喜歡出去，但是又很不習慣」，目前仍持續在接受精神治療，希望能早日找回過往記憶。

▼醒來突然少了20年記憶，讓男子無法接受。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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