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城隍廟「玉如意」擺大廳淨化　他拿走：有擲茭問城隍爺「可以拿」

▲▼城隍廟法器玉如意遭竊，吳姓嫌犯落網時還辯稱有擲筊問過城隍爺。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲城隍廟法器玉如意遭竊，吳姓嫌犯落網時還辯稱有擲筊問過城隍爺。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1947年遷移到台北市中正區武昌街的城隍廟，成為當地居民參拜的重要寺廟，但城隍廟中的法器配件「玉如意」日前卻遭1名男子偷走，警方事後逮人，發現嫌犯竟然也是1947年生，嫌犯還供稱，自己有擲筊問過城隍爺，得到回應「可以拿」，所以才將法器拿走。

警方調查，74歲的吳姓男子，日前跑到中正區的城隍廟拜拜，見到桌上的法器配件「玉如意」，隨即順手將玉如意拿走，廟方人員緊急報警處理，警方獲報後循線追查，最後在三重逮捕該名男子，也在家中取回玉如意，訊後依竊盜罪嫌送辦。

廟方人員向警方表示，當天中午遵照「城隍爺」的指示，將價值1萬多元的法器配件玉如意擺放在大廳，主要意寓為「淨化法器」，但擺在大廳的玉如意，卻在下午2時許，遭廟方人員發現遭竊，隨即報警並調閱監視器察看。

警方從監視器上發現吳姓男子空手進入城隍廟，但離開時手上多了一件物品，循線逮捕吳姓男子，吳姓男子坦承犯行，警方也在家中搜出玉如意，但吳嫌卻辯稱，當時有擲筊向城隍爺詢問可否拿走，城隍爺交代說可以拿，所以才將玉如意拿走。

根據史料，臺灣省城隍廟最早在西元1882落成，後於民國36年（西元1947）落座於北市中正區的武昌街上，警方發現，坐落年份正巧與嫌犯年紀相符合，警方在辦案之餘，也發現了這個奇妙的巧合。

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