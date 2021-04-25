二寶爸夢到黃衣小女孩！妻「你又帶誰回來」　醒來飛奔城隍廟

▲原PO請示城隍爺。圖為新竹都城隍廟。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名「二寶爸」分享自己有兩個女兒，小女兒體質和他一樣，容易把「好兄弟」帶回家，連經過喪家都不行，只要經過晚上就不用睡覺了；結果他有次夢到穿黃雨衣的小女孩，讓他飛奔城隍廟請示城隍爺該如何處理。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，他和小女兒「不小心」帶回家的阿飄有好多種，像事故現場、火燒厝、海邊等，這次是一名很可憐的小朋友；有一晚小女兒又開始發神經，晚上也睡不好，「我老婆就問我是不是又帶誰回來，因為妹妹在廁所尿尿就怪怪的，她說還看到廁所門會自己開一半又關。」

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「當下我不以為意，因為我又看不到也不能解決，只能想說看睡覺會不會來找我。」原PO表示，結果他當晚夢到自己在廁所刷牙，腳被人用力拉結果跌倒，正當要回頭時，門口蹲著一名大概5、6歲的小女孩，她只有穿黃色雨衣、沒穿鞋、妹妹頭、灰色臉，臉上散發出一股哀傷看著他。

▼原PO夢到一名5、6歲小女孩。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO指出，醒來後一如往常飛去城隍廟，請示一下城隍爺該怎麼處理；祂們能處理的很像有限，有次墾丁卡到三個，或是有拿黑令旗的都沒辦法，好險這次的比較不棘手。他還原和城隍爺的對話：

原PO：城隍爺在嗎？



城隍爺：在。



原PO說完事情後：請問能不能幫我帶祂去該去的地方？



（原PO擲無筊）



原PO：還是有要東西？



城隍爺：對。



（原PO心想衣服褲子鞋子嗎？）



城隍爺：對。



原PO：這樣是不是就好了？



（原PO仍擲無筊）



原PO想破頭：那我唸一部藥師經給祂，這樣是不是就解決了？



（原PO獲三個聖筊）



原PO：那我明天準備過來，但能不能幫我先收留祂在這裡，不然小孩不好睡。



城隍爺：好。

原PO說，隔天準備紙衣紙褲紙鞋，挑了一套很夏天又很繽紛的套裝，在往旁邊看有很多紙玩具紙電動，心想送一組給祂好了；到了廟裡東西準備好了，也唸完經迴向給祂，讓祂不痛苦地去。

▼原PO處理完後，女兒睡得很香甜。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO請示城隍爺，「我還有準備一份玩具給祂，祂有開心嗎」，結果獲得三個聖筊，「那就麻煩化完，幫我請將軍帶祂去領，一切等時間到，讓祂去該去的地方吧。」他表示，晚上看小女兒睡得跟豬一樣，還留一堆口水，終於放心了。

對此，有網友留言，小孩有敏感體質，真的很累；原PO回，所以一周都要去收驚一次。其他人則說，「阿彌陀佛，感恩您的善良」、「也算功德一件啦！但辛苦你的小寶貝了。」

也有人表示，「雖然是幫助祂們，但一直這樣幫好像也不是辦法，以前聽故事有提到這種事還會好康相報，這樣可能會源源不絕欸。」原PO回，「有聽說祂們會道相報，所以我也只有幫這次，但我知道祂不會亂說。」