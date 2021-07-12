台南涵蓋率達14.7%　27萬多人完成第一劑COVID-19疫苗接種

▲台南市長黃偉哲說，統計至11日台南市計有274750人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達14.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心12日公告，全國新增23例本土個案，台南無新增本土確診病例，市長黃偉哲說，自7月1日起展開莫德納疫苗接種作業，統計至11日止，施打119354人，台南市計有274750人已完成第一劑COVID-19疫苗接種。

黃偉哲市長說，統計至11日，台南市計有274750人已完成第一劑COVID-19疫苗接種。涵蓋率達14.7％；75歲以上長者接種率55.65％；65歲以上長者接種率47.56％；65至74歲長者接種率42.51％。

黃偉哲市長說，有2例因為接種莫德納疫苗疑似不良反應，1例是7/10，1例是7/11，接種疫苗之後不幸往生，但是接種疫苗不分廠牌，只要是合格的疫苗就是安全，就是可以增加免疫力、降低感染的疫苗，尤其對抗COVID-19，事實上已經在許多國家造成了很多將近400萬人以上的染疫過世，也有相當多的人感染，那注射疫苗可以大幅地減少轉成重症的機會，即便被感染的話。

目前為止，台南的疫苗注射覆蓋率也都還好，但是對於民眾，還是呼籲能夠注射疫苗，那注射疫苗的重點是在於中央關於64歲以下的，台南市接種到65歲以上的，那64歲以下的民眾如果要施打，請配合中央唐鳳政委所開發出來的疫苗接種登記預約系統，中央是依據這個系統登記的人數來配發疫苗，如果64歲以下的人不去登記，疫苗不會天上掉下來，你有去登記，登記在哪個行政區施打，台南市才會獲得中央配發的疫苗，然後來幫你施打，這個部分請拜託一定要登記。

那如果不會登記的，不知道如何登記的，請打電話到防疫專線，或者是請我們區公所或者是衛生所的同仁、里長、里幹事來幫忙你做登記的動作，那登記的系統非常簡單，很容易就登記到，請各位再拜託大家能踴躍登記。

黃偉哲說，謝謝鴻海永寧基金會郭台銘董事長，還有謝謝台積電，已經能夠幫忙台灣取得BNT也就是輝瑞BNT疫苗，這個部分台南市一定會好好地運用，為市民朋友們來施打。另外，也感謝慈濟基金會積極地在洽購BNT疫苗，希望能夠對於市民以及國人的健康有很大的助益，這點非常非常感謝。

黃偉哲市長指出，第一波疫苗施打意願登記至12日下午5時截止，大家可至「COVID-19公費疫苗預約平台」（ https://1922.gov.tw/）進行接種意願登記，系統目前開放公費接種對象為50（含）歲以上成人，以及18歲以上第9類接種對象。

衛生局長許以霖指出，台南市中西區及永康區各發生1起疑似施打莫德納疫苗不良反應而死亡的案例，衛生局已通報中央CDC進行調查釐清。另台南市孕婦已施打莫德納疫苗有1500多人，孕婦要施打請與醫師討論後再決定施打。

除關注COVID-19之外，登革熱也是夏季防疫重點，現正值熱對流旺盛時節，午後雷雨易助長孑孓孳生，本局上週環境巡查清除仍發現清除有孑孓跡象的陽性容器960個、陽性孳生源1152處，提醒市民朋友，登革熱防治工作需要大家一起來完成，多加注意環境的整理及清潔，尤其是易積水之地下室與菜園、花園等儲水容器，加強巡檢、加蓋或鋪設細紗網，主動清除積水容器，合力將登革熱風險降到最低，提供你我無蚊的健康環境。

南韓網紅鍋