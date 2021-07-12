萬磁王酒精擦拭版！記者吸6支超驚人　正妹也成功：吸附感很明顯

▲ETtoday記者實測結果超驚人，6叉匙全吸住。（圖／記者吳世龍攝）



記者游瓊華、吳奕靖、吳世龍／連線報導

台北汐止一名70歲柯媽媽在接種莫德納疫苗後，手臂出現磁力吸附金屬，影片上傳後引發議論，但隨即醫師出面澄清，應是皮膚的油脂、黏性才會讓餐具「吸在手臂」。《ETtoday新聞雲》決定實測，兩名曾7月7日接種疫苗的記者在清洗手臂後放上叉、匙也成功吸住；此外，台中一名接種過莫德納的正妹陳小姐則用酒精濕巾擦完整條手臂測試，也吸住3支湯匙，似乎推翻醫師說法。

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▲正妹萬磁王酒精擦拭版來了。（圖／民眾提供）

台中陳姓正妹因為職業緣故，7月9日接種莫德納疫苗，今（12）日看到新聞報導也決定試驗，並採用對照方式，先是直接放上兩支幼兒湯匙及一支一般湯匙成功，隨後用酒精濕巾擦拭整條手臂後測試，結果也相同。陳小姐說，「雖然手臂稍微動一下就掉了，但放湯匙上去時，仍可明顯感受到吸附的感覺！」

中央在上周公布記者等新冠肺炎疫苗施打順序第七類包含媒體、國家關鍵基礎設施人員，而《ETtoday新聞雲》2位記者也在7月7日接種莫德納，今親身試驗是否也成為「萬磁王」，並將過程全部記錄下來。

為避免出現醫師說的「汗垢黏住湯匙」情況，兩人都先用洗手乳清洗手臂，再將手臂擦拭乾淨，並輪流放上4支湯匙以及2根叉子，結果全部成功，雖然稍微一有動作叉匙就掉落，但6支餐具全部放上手臂，全部吸附住，也讓記者驚訝不已。