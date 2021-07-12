線上畢禮見校長老師變身郵差　親送畢業禮到學生家裡超暖心

▲學校老師化身郵差將畢業禮物及證書送到畢業生家。（圖／徐英傑校長提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由於新冠肺炎影響，全國各校無一舉辦畢業典禮，但位居嘉義縣及偏遠山區的太和國小，今年卻有一個很不一樣的畢業典禮，只有六位畢業生，校長徐英傑卻因任期屆滿與同樣在校服務25年的工友黃良套將與今年74屆的畢業生一起離開太和國小。學校團隊更想出以「宅急便」的方式將畢業證書、獎狀與各界贈送的禮品與獎助學金，送達居住在太和村的畢業生家中，給了畢業生一個難忘的回憶。

▲太和國小想出宅急便構思，由學校老師化身郵差將畢業禮物及證書送到畢業生家。（圖／徐英傑校長提供）

「宅急便」構想一提出，馬上獲得學校團隊及家長會的贊同與支持，由學校的王祥蓉老師Cosplay扮起信差，加以學校對面郵政代辦處提供的郵差服裝，王祥蓉騎學校機車化身為「太和宅急便」，和校長及畢業班導師一一將證書及獎品送至畢業生家中。當畢業生還在線上觀看學校內轉播的線上畢業典禮時，卻突然聽到家中外面「叭叭叭，畢業生請簽收」的聲音，更看到校長及老師親送畢業證書及禮品，無不驚訝與感動。

▲出發前不忘做好防疫措施。（圖／徐英傑校長提供）

暖心作為一度讓網友在學校的臉書留下「怎麼覺得好像是海角七號的場景啊？那個郵差騎著機車，投遞每個感動的故事。太和團隊實在用心極了，請收下我的讚嘆！」，只能說太和國小幸福「宅急便」為受疫情影響的畢業生畫下窩心感動的句點。

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