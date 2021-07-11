幼稚園師開娃娃車到家　幫「雙馬尾妹」辦畢典！71秒一開口讓網噴淚

網搜小組／許力方報導

三級警戒將持續64天，全國各校也停課，碰巧遇上6月畢業季，鳳凰花開，莘莘學子本應告別師生母校，邁入下一個人生階段，如今全部「宅在家」。最近有網友無意間拍到，樓下突然停了一輛黃橙橙的校車，老師一行人親自跑到學生家舉行簡易畢業典禮，配上鄰居和音樂，替幼稚園小學童頒發證書，71秒影片讓數千人大讚「好感人的幼稚園！」

台南一名網友10日上午10時許透過臉書分享這段1分11秒的影片，從自家陽台往樓下巷道拍攝，只見一輛顯眼的黃色娃娃車停放在某處人家門口，後車門敞開，人員、老師忙著搭設布景，將簡易典禮舞台直接搬到住家前，而主角正是剛從幼稚園畢業的小女童，她綁著雙馬尾、頭頂畢業帽，全身紅通通的站在階台上。

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▲幼稚園老師開娃娃車到家，幫學童辦人生第一場畢典。（圖／翻攝爆料公社）



影片中，女老師拿著麥克風頒發證書，強風一度吹落小妹妹的帽子，聲聲溫柔地祝福，配合音樂和鄰居觀眾，溫馨氣氛瀰漫鄰里間，更讓樓上網友感動地記錄下這一幕，轉發上「爆料公社」，超過4000人按讚大呼「真的好用心」、「暖」、「我覺得超有創意」、「這學校很棒」、「光是聽到致詞我都想哭了！小孩會有不一樣的回憶」，感動地說「一輩子都不會忘記的回憶」、「童年只有一次」、「教育的本質」。

事實上，高雄日前也有特別的「線上畢業典禮」而登上新聞版面，鳳山區的曹公國小規劃，請學生以「凱比機器人」的身份在家中上線參加典禮，現場每個機器人都戴上畢業帽，寫上名字，老師致詞時情不自禁潸然淚下，畫面引發熱烈討論。

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