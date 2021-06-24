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杭州夫妻騎自行車到北京參加兒子畢典　20天跨4省騎行1459公里

▲夫婦倆騎自行車到北京，讓兒子又驚又喜。（圖／翻攝錢江晚報）

▲夫婦倆騎自行車到北京，讓兒子又驚又喜。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

一對夫妻自5月30日起騎著自行車從杭州出發，共花費20多日，騎行里程多達1459公里，只為參加在北京唸書兒子的畢業典禮，給兒子一份驚喜。雖然，受到疫情影響，兒子的畢業典禮遲遲未辦，不過，這對父母將這趟驚喜之旅連同兩輛自行車當作畢業禮物送給兒子，期盼兒子能和他們一樣不畏艱難、勇敢前行。

▲杭州一對夫妻想要給在北京準備畢業的兒子驚喜。（圖／翻攝錢江晚報）

▲杭州一對夫妻想要給在北京準備畢業的兒子驚喜。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江日報》報導，夫妻倆其實也是騎車小白，四年前買了自行車，偶爾會和鄰居們去戶外騎騎。最遠的一次，是他們一家三口，從嵊州騎回杭州。對於這麼漫長的旅程，他們心裡並沒有底，但為了給兒子一場特別的畢業典禮，他們還是想堅持試試，「於是，瞞著兒子，5月30日下午，他們悄悄出發了。」

夫妻倆二十天的行程中，騎行一般從下午開始騎到晚上，最晚的一次是騎到凌晨一點，再找賓館睡覺。直至快抵達北京的時候，他們才告訴兒子這個消息。夫妻倆表示，當時，電話那邊的兒子顯然有些懵了，直呼，你們太不容易了！

▲夫妻將20天的騎行所見所聞當作是給兒子畢業的禮物。（圖／翻攝錢江晚報）

▲夫妻將20天的騎行所見所聞當作是給兒子畢業的禮物。（圖／翻攝錢江晚報）

根據這對夫婦的疫調行程卡顯示，他們共騎經江蘇省宿遷、淮安、南京；安徽省滁州；山東省濟南、濱州、臨沂、德州：河北省滄州及天津市，最後才抵達北京。

最終，兒子就讀的中國農業大學畢業典禮雖然還沒舉行，夫婦倆仍將這趟旅程線給兒子當作是畢業禮物，告別時，夫妻倆買了火車票回杭州，並將兩輛自行車送給了兒子作為紀念。

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