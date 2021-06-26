長大視訊畢業典禮王正坤醫師勉勵學子　視訊字幕出現小插曲有趣留言不斷

▲長榮大學視訊畢業典禮，校友藝群醫美集團總裁王正坤醫師受邀勉勵學子不管人生如何，善良永遠是引導人類前進的動力，並且要保持「求知若渴、虛心若愚」的精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮大學視訊畢業典禮，邀請校友藝群醫美集團總裁王正坤醫師致詞，勉勵學生不管人生如何，善良永遠是引導人類前進的動力，並且要保持「求知若渴、虛心若愚」的精神，因視訊字幕出現小插曲，有趣留言不斷，歡樂的畢業氣氛洋溢，沒被疫情沖淡。

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長榮大學在2022年QS世界大學排名進入1001-1200名，管理學院也通過國際商學院（AACSB）認證的榮耀。藝群醫美集團總裁王正坤醫師致詞表示，他喜歡圖書館裏面「焚而不燬」的荊棘樹，「不放棄任何一隻羊」的精神，也喜歡長榮大學的牆壁，因為當很多事情做不完，很多論文寫不完，連牆壁都會跟他說話，鼓勵學生要撐住。

視訊過程的趣事是，字幕都比說話提早出現，而且都提早一段話。學生紛紛留言表示「字幕超前部署」，「這個字幕是不是跑快了，「字幕組調整一下」，「音檔要校正回歸了嗎」，「音控組直接烙跑」，「坐等字幕組校正回歸」等有趣的留言，代表長榮大學畢業生都很認真在觀賞影片，並且丟出好玩的文字，帶動畢業歡樂的氣氛。

藝群醫美集團總裁王正坤醫師，是長榮大學博士班校友與博士班兼任老師，現任台灣美容醫療促進協會理事長。王正坤醫師向學子強調，大家都認為非常值得前去的地方，就沒有捷徑。並且引用電影阿甘正傳的一段話，笨笨的阿甘常常說「人生就如同一盒巧克力，你永遠無法知道下一粒是什麼味道。」，善良永遠是引導人類前進的動力，並且勉勵畢業生永遠善良，享受人生的辛苦與快樂。

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