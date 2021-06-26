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台大首辦線上畢典　管中閔道別畢業生：大家都要小心哦

▲▼ 台大舉辦線上畢業典禮,校長管中閔 。（圖／台灣大學提供）

台大今日舉辦線上畢業典禮。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情延燒，台灣大學首次取消實體畢業典禮，改於今（26日）日在官網上首播預錄好的影片內容。校長管中閔在致詞時表示，「只要大家共同努力，疫情終會過去，我們一定會贏得抗疫的最後勝利」。他最後也用台灣人與朋友告別時都常說的一句話「要小心哦」，送給所有畢業生。

今年台大畢業生包含學士班4905人、碩士班4850人、博士班504人。管中閔指出，隨著疫情發展，線上活動如今已成為生活中的新常態。因為疫情，有些同學會抱怨，「這樣大的疫情怎麼就正好被我們在畢業時碰上了？」也有些同學則樂觀的想，「一旦有了疫苗，疫情得到控制，世界最終還是會回到以前的軌道，大家仍可以過著平穩安定的日子」。

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「然而這個世界從不曾平靜」。管中閔說，今年的畢業生多數出生於1999 年，那正是規模達 7.3 的 921 大地震發生的那一年；時隔四年，亞洲爆發了罕見的急性呼吸道感染病 SARS；不過五年之後，源自美國的金融海嘯席捲全球，影響全世界經濟數年之久；2009 更是不平靜的一年，台灣出現莫拉克風災，造成慘重傷亡；全球則爆發了 H1N1 流感大流行，數十萬人因此死亡。這些當時都曾被認為是數十年一遇的重大災難。

管中閔表示，回顧二十多年來的這些事件，我們就會發現，巨大的天災人禍，過去曾頻繁出現，未來應該也不會少見。

▲▼ 台大舉辦線上畢業典禮,校長管中閔 。（圖／台灣大學提供）

▲校長管中閔。（圖／台灣大學提供）

管中閔指出，這次新冠疫情的影響範圍遠超過 SARS 與 H1N1 流感，對世界的衝擊則更大於金融海嘯。近代能與這次疫情相比的是一百年前 (1918-1920) 的全球流感大流行；據後來估計，當時全世界人口三分之一染疫，約有五千萬人因此不幸喪生。

管中閔也說，這次疫情並未伴隨著世界大戰，但出現在國際強權針鋒相對，世界產業供應鏈重整的關鍵時刻；後疫情時代因此充滿不確定性。而重組後的國際政經秩序，他更不知道那會是一個「美好或不美好的新世界」，但它就是大家必須面對的世界。

管中閔勉勵學生，如何善用所學回應挑戰，如何從機會中脫穎而出，都是大家新的功課。「這些功課沒有標準答案，你們必須自己解答，自己審閱答案」。

管中閔也提醒學生，對於正在醫療前線奮戰的眾多醫護人員，其中包括了許多學校師長與大家的學長姐們，我們一定要心存感念。當疫情大浪襲來時，他們勇往直前，力挽狂瀾，不僅保護病人，也捍衛著台灣社會。他們是真正的英雄。「只要大家共同努力，疫情終會過去，我們一定會贏得抗疫的最後勝利」。

最後，管中閔也說，他曾看過一篇外國人寫的文章，他在台灣多年，注意到台灣有個很奇怪的習慣，朋友分手時都常常會說「要小心哦」。管中閔的母親也都會講這句話，後來他跟自己小孩也會講，因此在畢業典禮的這個時刻，他祝福大家未來一切順利、身體健康，「大家都要小心喔。」
 

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