石門水庫園區封園56天　配合微解封13日起重新開放

▲石門水庫是北部的重要水庫之一，風景秀麗。（圖／北水局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心新防疫指引13日起微解封，北區水資源局表示，明日起石門水庫園區作適度開放，遊客進入管制站須實聯制、量測額溫以及車輛總量管制，至於遊艇暫不開放。石門水庫是北部的重要水庫之一，風景秀麗，園區大小公園綠樹成林，有自行車步道、大壩、溢洪道等景點，長年吸引海內外遊客觀光。

北區水資源局12日宣布已封園56天的石門水庫園區，自13日起作適度開放，並搭配5項相關管制措施，分別如下：

1.實施入園小客車車輛400輛、機車100輛總量管制，到達管制車輛數後採一進一出。為利管制，僅開放坪林、大灣坪兩個管制站，中線及高線管制站仍維持封閉。

2.入園時間從早上8點到下午4點，下午6點前遊客須離開園區。

3.遊客進入管制站須實聯制、量測額溫(高於 37.5°C者婉拒入園)、全程佩戴口罩及維持社交距離。

4.環翠樓服務中心僅提供取用飲水、諮詢服務，並採限制3人以下進入，且須再量測額溫及實聯制。

5.石門水庫園區街頭藝人、行動服務站(咖啡車)、參訪、導覽解說及活動場地等服務申請，暫不開放。

6.遊艇因配合室內5人防疫規定，不開放。

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