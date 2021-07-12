要微解封了！　墾丁大街2百攤家17日營業　東琉線交通船增班

▲微解封，墾丁大街預計17日重新營業 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

三級警戒微解封，恆春半島指標性觀光景點「墾丁大街」夜市於16日預演合規後在17日重新營業，而東琉線交通船業者今（12）十日起增開一航班，海生館採預約入館做管控，迎接遊客到來。

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墾丁大街夜市自5月21日屏東爆發Delta病毒群聚案後暫停營業迄今，中央疫情流行指揮中心宣布「微解封」，縣府要求各鄉鎮市的流動商展、夜市，必須有管理人或自治會等管理組織，並落實防疫措施才能營業。

墾丁大街自治管理委員會決定重啟營業，並報請鎮公所，並在16日（週四）進行人流管制預演，1公里的核心區攤位間隔1.5公尺，並縮減至總數200攤，消費者僅開放南北兩個出入口，人流控制在1500人以下，

通過後17日晚間重新擺攤營業，預計總攤位將控制在200家以下，約原來規模的一半左右。每日管委會與恆春鎮公所合作進行環境清消作業。

▲東琉線交通船。

東琉線交通船今(12)日公布，航班由原本4班增加到6班；泰富由3班增加到4班，但大福港及公船仍維持2班及1班。

海生館也將於明(13)日重新開放遊客入館，採「線上預約制」人流管制，遊客需於入館前一天到海生館的官網線上預約，但部分設施及活動仍暫停開放，包含展館部分互動設施、劇場，及戶外親水設施。

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