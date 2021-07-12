無法憑台灣疫苗「小黃卡」出國　陳時中：沒有任何地方說不能

▲陳時中報告最新的確診人數。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣民眾陸續打到了疫苗，但接種後會拿到一張黃色的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，只是到底能不能憑此出國？或是要另外申請？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）指出，也沒有任何地方說小黃卡不能當證明。

日前有專家提醒，國內疫苗記錄卡上必須要跟國際接軌，不然可能會有不被採認的問題，沒想到有台商持接種證明要入境大陸時，卻因為國籍跟接種日期的問題被要求隔離檢疫14天。

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到底這張小黃卡能不能在出國時派上用場？台南市政府日前說明， 俗稱黃卡的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」為接種紀錄，並不是證明，疫苗廠牌名稱縮寫並無影響使用也無須修正；接種紀錄也可於施打數天後透過健保快易通APP查詢。若因為出國留學、移民或工作需要預防接種證明，可持身份證明文件及健保卡洽就近之衛生所協助查詢申請。

陳時中說，「現在也沒有任何地方說我們的小黃卡一定不能當證明」，上次建議若有需要，跟要去的國家或跟移民單位詢問，證件的要件是怎麼樣？當然出國前自己要準備好，從以前出國就是這個樣子，要去的國家有分一般性或特殊性規定，一般上網都可看到，若沒有，台灣有官方單位也可以做服務。

另外，指揮中心日前提到要規劃「數位接種證明」，陳時中在今記者會沒有對此進一步說明。