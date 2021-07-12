郭董32美元買到疫苗！陳時中曾說「沒看過這價格」遭酸　本人這樣說

記者許展溢／台北報導

復星醫藥昨日公告，公司控股子公司復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，採購價格每劑32美元左右。前立委黃國昌表示，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元，但衛福部曾在立法院反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）被問及此是，認為記者「問了奇怪的問題」。

▲陳時中說明台灣最新的本土病例。（圖／指揮中心提供）



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黃國昌今在臉書發文表示，去年指揮中心在東洋案，只願意購買200萬劑BNT，理由是「無法押寶單一公司」、「國內專家評估後，認為台灣可以承受的量是200萬劑」，但現在台積電與鴻海共同採購了1000萬劑，後續慈濟還要再買500萬劑。

黃國昌指出，去年東洋採購的價格每劑約為32美元，破局之後，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元。在立法院遭到質疑後，衛福部卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，但現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。

對於今記者會有媒體問，黃國昌發文酸衛福部，曾說過沒看過31.2美元，陳時中對記者說，「你問了奇怪的問題，我以前眼睛沒辦法看到現在結果，未來可能有不同的價格，但前面時間上，我們無法了解各種價格的變化」。

陳時中接著指出，疫苗的市場千變萬化，根據時間上和購買量等狀況不同，就會有不同的價格，加上藥物價格要列入保密等事項，除價格要做比較，還有背景、時間等狀況也不會相同，都各有條件，所以很難在一個平台上做一個價格比較。