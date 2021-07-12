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社會 社會焦點 保障人權

又見自主解封？埔里虎頭山疑有雙人飛行傘偷飛　民眾拍下檢舉

記者高堂堯／南投報導

明天是防疫三級警戒有條件「微解封」的首日，但似乎仍有民眾按捺不住、提前「自主解封」：南投埔里昨（11）日疑出現雙人飛行傘從虎頭山飛過，警方獲報後前往現場查察，發現有業者整理器材，但並未違規營業飛行，呼籲相關業者和民眾微解封後仍需遵守防疫規定，避免造成疫情破口。

▲埔里虎頭山疑有民眾私自駕駛飛行傘，違反防疫規定。（圖／民眾提供）

▲埔里虎頭山疑有民眾私自駕駛飛行傘，違反防疫規定。（圖／民眾提供）

埔里警分局指出，昨日下午有民眾發現疑似有雙人飛行傘，從埔里虎頭山上空盤旋飛過；由於目前還是防疫三級警戒期間，民眾質疑飛行傘活動違反防疫規定，因而錄影蒐證後向警方報案。

▲▼警方到場發現有傘具設備攤開陳列草地上。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方到場發現有傘具設備攤開陳列草地上。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾舉報疑似有雙人飛行傘從埔里虎頭山飛過，警方到場查察。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局獲報後，派員前往處理蒐證，發現現場有多組攤開在地面或收納成一包一包的飛行傘具設施，但並未查獲有違規飛行的情形；持有這些傘具的業者表示，只是在整理器材，並未開放營業，也要求學員不得偷飛；警方則嚴詞告誡遵守相關規定，並表示民眾所拍下的照片及影片，除交由主管機關審查認定之外，分局近期也將配合來協助稽查。

▲飛行傘業者向警方否認有偷飛營業情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲飛行傘業者向警方否認有偷飛營業情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方特別提出呼籲，目前三級警戒再延至26日，南投縣在13日開始雖然有部分場域活動適度鬆綁，戶外娛樂休憩可適度開放營運，但請民眾及相關業者要確實遵守防疫管理措施，以避免造成防疫破口。
 

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