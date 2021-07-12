鐵道局強化台南榮譽街鐵路土堤路基　確保行車營運安全

▲鐵道局強化台南榮譽街鐵路土堤路基，施工期間會同台鐵局加強巡查，隨時注意鐵軌與路基狀況，確保鐵路行駛安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程，日前因雨造成榮譽街平交道附近鐵路土堤路基鬆軟，鐵道局立即填補道碴及砸道回復雙向通車，並派員隨時監看路基狀況確保安全，鐵道局代理局長伍勝園也南下現地勘查，指示以透地雷達進行檢測後施以低壓灌漿，強化加固該路段路基，要求施工期間會同台鐵局加強巡查，確保鐵路行駛安全。

台南市交通局指出，市長黃偉哲於第一時間請交通局要求鐵道局全面檢測，鐵道局中工處表示，台南鐵路地下化工程分成4標同步施工，為維持鐵路運輸功能，鐵道局於確保鐵路行車安全的最高原則下積極趕工，目前整體進度已超過52％。前2週遲來的梅雨雖為全台解渴，但對於鐵路地下化工程也產生極大困擾，鐵道局偕同台鐵局提高對於工區沿線巡檢，在發現路基鬆軟時立即調整列車行駛軌道，確保單線雙向通車安全，並立即進行填補道碴及砸道，以回復雙向通車，目前軌道路基已穩定，並正常行駛營運。

台鐵局局長杜微日前也前往C212標及C214標工地視察，對於鐵道局各項臨軌施工的安全防護，及工程人員隨身緊急通報電話及相關安全設施也逐一關心，要求安全觀念落實。

台南市交通局局長王銘德表示，鐵路地下化工程已進行4年有餘，預計113年底完成切換地下軌營運通車，施工期間交通局持續與鐵道局保持聯繫，除確保做好施工交通維持措施、降低施工產生的交通影響外，也要求鐵道局做好沿線工地安全維護，對於工地危險應有監測預警與應變作法，也歡迎市民朋友一起來監督這項公共工程，讓南鐵地下化工程能如期如質完工，儘快帶動市區整體發展。

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