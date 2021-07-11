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台南大型接種站施打亂象　許以霖：破壞遊戲規則損人不利己

▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市大型施打站，有民眾未預約就前往排隊導致現場秩序混亂，及未來疫苗到貨情況？台南市生局長許以霖指出，施打站原本就是依事先安排的順來打疫苗，因有人破壞遊戲規則，沒有預約就來排隊，本來就不是在規範裡面，所以希望大家還是要遵守規則，不要破壞台南市防疫工作，這樣是損人又不利己。

▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說，未來我們的疫苗就是根據1922登記的數量的到來來公布施打，所以疫苗到來數量確定的話，會跟全民公布。黃偉哲市長說，根據昨天的狀況，覺得遺憾，對於醫護人員，對於防疫人員辱罵，口出不雅的字語，本來跨區施打就不被允許的，因為你沒預約人家怎麼知道你會去呢？人家疫苗不是準備在那邊等著你去施打，疫苗是留給有預約的人，像今天好幾個地方，不管在安南跟安平慈濟高中秩序就很好，為甚麼？因為對於沒有預約的朋友，我們就沒有辦法再為他服務，那對於有預約的人，大家都能夠依序地來施打，這個就是比較好的一個方式，護人員不是未卜先知，他不會知道你今天要去施打，所以你如果沒有先約定好，疫苗也不會準備好。

▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，民眾沒有事先預約施打，疫苗也不會準備好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同樣的，唐鳳的系統也是如果你沒有去預約好，他就不會配送到你的縣市來，如果我們台南市民都沒有去預約，那就不會配送疫苗到台南市，目前台南市大約13-14萬人預約，所以說有13-14萬的市民朋友們已經完成這套系統的預約，那就依照您的預約地點還有疫苗廠牌來為你服務。

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