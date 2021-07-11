土芒果風味佳 台南水道博物館推出純古法吃法北部網友直呼神奇

▲台南山上花園水道博物館員，重現早年不用刀具，不須攪拌，就能喝到新鮮芒果汁的技法，並且拍成影片上傳粉專充分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館位於芒果產區，園區內有多棵土芒果樹，正值芒果產季，網友紛紛發揮創意，推出各種吃芒果方式，水道員工也重現早年不用刀具，不須攪拌，就能喝到新鮮芒果汁的技法，並且拍成影片上傳粉專，吸引不少網友驚呼還有這種吃法啊！

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文化局指出，占地20公頃的山上花園水道博物館，有超過8成的戶外空間，各種植栽豐富，除了百年羅漢松、琉球松，樟木等樹種外，也有包括白蓮霧、土芒果、龍眼等果樹，因為無人打擾，高大挺拔結果累累，封園期間，每天都會清出大批落果，相當可惜。

由於不少落果都還相當完整，棄置可惜，看到最近網路不少民眾展示各種削芒果及吃芒果的特殊方式，住在當地的員工傅雅君也示範在地的吃芒果方式，和同仁分享。

傅雅君表示，土芒果纖維細、皮薄汁多，用刀子切開時，一不小心汁液就會沾到衣褲，因此在山上就發展出土芒果的特殊品嘗方式，就是將土芒果洗淨後，在硬物上敲擊，將果肉打碎軟化後，從芒果尾部咬一個小洞，就可以順利吸食芒果汁，等到吸食完畢後，土芒果就只剩下果皮包著果核，既不需要動刀具，也不怕髒衣服。

傅雅君說，這種方式只適合吃土芒果，包括愛文以及金煌等果肉比較堅實的果就不適合，特殊的食用方式，引起討論，尤其是住在北部的同仁更驚呼，沒看過這種吃法，也決定放上粉專跟網友分享，果然吸引了不少網友留言表示新奇，更勾起不少人小時候的記憶，也成為南部最特別的吃芒果方式。

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