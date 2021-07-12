軍人妻外遇搞出人命！小王陪流產甩鍋「表兄弟」　嗆：不是我的種

▲花花因丈夫長期在外島服役，不甘寂寞，和同事王男外遇劈腿搞出人命。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南一名女子花花（化名），嫁給長期在外島服役的軍人丈夫，不甘寂寞，外遇劈腿，去年8月間和同事王男多次發生關係，甚至懷孕。事後王男也陪著花花到婦產科診所做引產手術，更直接冒充花花的丈夫簽名、按指印，直到被花花丈夫發現後，怒向王男求償提告。不過王男否認和花花交往，還指出花花婚後就不斷外遇，他只是受花花所託陪她去做引產等。台南地方法院審理後，不採信王男的證詞，判王男應賠20萬元。

判決書指出，花花和丈夫於2013年結婚，育有子女，不過因為職業為軍人的丈夫長年在外島服役，不甘寂寞的花花在結婚僅2年後，就和同事王男越走越近，到2019年8月更直接進一步交往，不過戀情僅維持4個月就結束。

但這4個月中，花花和王男多次發生性關係，甚至懷孕，花花也在王男的陪同下到婦產科診所進行引產手術，但由於引產手術需要花花丈夫的簽名，王男更直接冒充成花花丈夫，由花花提供其丈夫的基本資料，再讓王男在流產志願書上填寫花花丈夫的基本資料後，簽名、按指印，直到同年12月底軍人丈夫返台，看到妻子的手機後，才讓整起事件曝光。

外遇被抓包後，花花坦承外遇，並寫下自白書向丈夫請求原諒，但軍人丈夫也怒向王男提告損害賠償與偽造文書。王男因偽造文書被判刑有期徒刑3月，得易科罰金；但在損害賠償部分，庭審時，王男卻始終矢口否認和花花外遇。

王男向法官辯稱，花花自結婚後便外遇不斷，期間花花甚至還曾請他幫忙向其他外遇對象索賠，他有錄音檔為證，強調他只是陪花花去流產，花花肚子裡的孩子不是他的，而且期間2人早已分手。

但台南地院審酌花花的自白書等相關證據後發現，花花在自白書中坦承和王男交往，2人更以出差的名義共遊台北，期間也曾多次發生性關係，2人在通訊軟體上更有「都腫起來了」、「大大的草莓」、「我們有這麼激烈喔」等話，認定2人關係已超越一般正常男女關係，不採信王男的證詞，王男確實侵害到其丈夫的配偶權，判王男應賠償花花丈夫20萬元全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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