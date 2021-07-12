「小王交纏老婆」臉埋胸！夫一見監視器崩潰…人妻喊：是在按摩

▲人妻外遇醫院長照接送車司機，還在家中發生親密行為。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮一名人夫與妻子結婚47年，某日卻發現妻子行為怪異，一調出家中的監視器畫面才驚見，妻子竟與長照接送車的司機大搞外遇，不僅在家中摸來摸去，甚至還有親吻等舉動，讓他崩潰向2人提告求償百萬，日前判決出爐！

人夫主張，由於長子是身障人士，妻子進而認識了醫院長照接送車的司機阿勁（化名），事後他發現妻子的行為出現異常，調閱家中客廳、大門的監視器才發現，妻子2020年7月15日、22日、25日竟與阿勁在家中客廳有接吻、撫摸等行為，同年月17日2人還共乘一台機車外出，讓他47年的婚姻關係毀於一旦，決定向2人求償100萬元。

針對丈夫的指控，人妻否認外遇，表示監視器畫面模糊，也並不立體，觀看角度確實有可能造成誤解，無法證明她與阿勁有親吻、深入衣褲內、撫摸下體的行為，且事發當時阿勁是在幫她按摩，就算2人有較緊密的互動也算正常，反指控丈夫侵害隱私權。

阿勁則稱，這一年來因為接送人妻及其子往返醫院才熟識，得知人妻因為照顧兒子長期肩頸痠痛，又因對經絡按摩略有研究，這才會出手幫人妻按摩，絕對沒有要破壞、介入別人家庭的意思，是監視器角度問題才會拍到令人夫覺得不雅的畫面。

但花蓮地方法院勘驗監視器畫面發現，阿勁不僅曾出手摸、抱人妻的腰部、用臉貼上人妻的胸部，還曾多次將手伸入人妻的褲子裡面觸摸下體、大腿內側，期間雙方多度接親臉、接吻，明顯逾越「普通朋友」的分際，判人妻與阿勁應連帶賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。