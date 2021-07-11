不斷更新／全國僅澎湖開放餐飲內用　22縣市微解封懶人包看這裡

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封相關措施。（圖／記者謝盛帆攝）



記者林冠吟、陳羿妏／整理報導

台灣本土疫情升溫以後，中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，各地方政府可以因地制宜制定相關政策，不過針對餐飲業微解封到底要不要開放內用的政策卻是一改再改，對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封辦法與措施，讓讀者一次看懂。目前全台僅剩澎湖可以內用。

台北市：

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1.餐飲業者不開放內用，僅供外帶。

新北市：

1.餐飲業不開放內用，一律外帶。

2.博物館、藝文園區、戶外開放型風景區，開放民眾進入，不過人數降載；其他室內相關場館則一律不開放。

基隆市：

1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口愛四路夜市，暫不復市，7月13日恢復營業；廟口仁三路夜市，7月27日恢復營業。

3.餐飲業禁止內用。



桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放。

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放。

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放。

4.餐飲場所（餐廳、夜市、美食街、美食區等）禁止內用，確定社區風險降低後實施內用規範，同時參考北北基政策。

5.四大夜市12日開放營運後也僅能維持外帶，同時落實實聯制，攤商必須採取雙罩制度。

6.市內場館會再參考外縣市做法，研究適當的開放時機。

7.虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區、風景區、室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，暫不開放。

8.各表演場館、演藝廳僅供表演團隊使用，不對外開放；另文化場館、市立圖書館美術館等仍維持閉館，但設置臨櫃取書窗口，開放臨櫃領取預約書服務。小人國主題樂園、埔心牧場13日起對外開放，配合中央指引辦理。

新竹縣：

1.13日起實施微解封。

2.餐飲業者維持禁止內用、僅供外帶；傳統市場禁止內用、試吃、邊走邊吃，可外帶。

3.校園操場授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項，提醒民眾仍須落實個人防疫措施。

4.公有公園開放，遊憩設施不開放。

5.護膚店配合三級警戒措施，維持停業至7/26。

6.旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳維持不開放內用，僅供外帶，溫泉業大眾池維持暫停營業。

7.第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。田徑場、部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。

8.竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。

9.公共圖書館館內維持不開放，但提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。縣史館、美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。

10.新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7月26日。

▲新竹竹蓮寺目前仍無計畫開放民眾入廟參拜。（圖／記者湯興漢攝）





新竹市：

1.餐飲場所不開放內用、一律維持外帶。

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放。

3.新竹市立動物園配合三級警戒措施，維持休園至7/26。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。

6.圖書館提供單一窗口借閱服務，館內仍不開放，唯稅務局、演藝廳、柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放。

7.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

8.依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所持續 暫停營業 。

宗教廟宇 ：

1.新竹市城隍廟，暫無重啟計畫。

2.竹蓮寺皆表示，暫無重啟計畫。

▲拱天宮目前也不開放民眾入內參拜。（圖／資料照）





苗栗縣：

1.餐廳、夜市、市場維持禁止內用。

2.中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館；電影院等相關場館，防疫作法均比照中央規定。

3.泰雅文物舘和賽夏族民俗文館，不開放遊客入山，維持不開放入館。

4.國家公園、戶外遊憩據點、各休閒農場防疫規範均比照中央指引。

5.戶外休閒運動場所，含貓裏喵、竹南獅山和苑裡灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，暫不開放。

6.夜市管理會須提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，若符合規定即可開放。未納管夜市，因無自治會可確實執行管理措施，由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

7.展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定。





宗教廟宇 ：

1.白沙屯拱天宮：暫不開放。

▲大甲鎮瀾宮待內部討論後會再對外公告，是否開放民眾入廟參拜。（圖／記者謝婷婷攝）





台中市：

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.33處夜市的管委會、負責人必須提出防疫計畫書申請復業，送經發局審查，採兩階段審查，受理後7天內視情況予以開放。

2.夜市管委會必須撥出人力設置社交距離宣導員，隨時計算場域內消費者人數並巡查、若有群聚就要宣導，違者開罰1萬5000元。

3.三不吃情況，包括不能餐飲內用、不能有試吃活動以及不能邊走邊吃，僅提供外帶或外送。

4.餐飲業不開放內用，僅供外帶。

宗教廟宇 ：

1.大甲鎮瀾宮：待內部討論後公告。

南投縣：

1.餐飲業含夜市餐飲和小吃，禁止內用，鼓勵外帶。

2.觀光景點依中央疫情指揮中心開放解封。

3.雙龍七彩吊橋，暫不開放。

4.日月潭國家風景區全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，遊客需配合相關防疫措施，如採梅花座、保持社交距離等，惟遊客中心及停車場維持40%容留量，停車場車位放置交通錐管制；水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用、朝霧及玄光碼頭因結構受損嚴重，暫停開放。

彰化縣：

1.餐飲業全面禁止內用。

2.依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運。

3.休閒旅遊部分，13日起開放八卦山天空步道、台鐵火車站、高鐵彰化站的旅客服務中心；至於公園體健設施、遊具、涼亭、八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保台史蹟館則不開放。

宗教廟宇 ：

1.鹿港天后宮：暫不開放。

2.南瑤宮：暫不開放。

▲西螺福興宮，在遵守防疫規定的前提下開放民眾入內參拜。（圖／資料照）





雲林縣：

1.餐飲業含小吃攤、餐廳等持續禁止內用。

2.夜市解封，縣府會待中央12日公布的防疫政策定奪，現階段希望夜市和市場等群聚的場所得來速化，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。因紙錢幣本身也是間接傳染的媒介，下週一起開始推廣電子支付，召集夜市和商圈業者、銀行和電信業者商議。

3.校園操場，暫不開放。

宗教廟宇 ：

1.北港朝天宮：暫不開放。

2.西螺福興宮：開放入廟參拜，維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等。

嘉義市：

1.餐飲業禁止內用。

▲ 阿里山森林鐵路持續停駛。（圖／林鐵及文資管理處提供）





嘉義縣：

1.餐飲業禁止內用。

2.開放阿里山戶外場域，如阿里山林業村、檜意森活村及車庫園區等；室內展示教育場館，暫不開放；阿里山林鐵路，持續停駛。

台南市：

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，遵守「三罩一套」防疫規定，加強設置隔板，鼓勵外帶，如內用要遵守1.5M社交距離及梅花座。不過，市長黃偉哲10日改口表示，針對內用問題，會再召集會議研商。

2.餐飲業禁止內用。

3.相關措施辦法7月13日即刻生效。

4.國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班；美術館、博物館、電影院、表演館（無觀眾）、社教機構、文化中心、運動場館（游泳池外）、高爾夫球、餐場所（餐廳、夜、美食街、美食區等）、國內小型旅行團(9人以下)，符合防疫規定可有條件鬆綁。

宗教廟宇 ：

1.安平開台天后宮：開入內參拜，可容納50人，但基於謹慎，會將人流再減半成25人。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

2.餐飲業禁止內用。

3.田徑場、戶外羽球及網球場，高爾夫球場開放民眾使用；戶外棒球場打擊練習場，若有需要須以專案申請，教練授課前需自費快篩，場館廁所及更衣室每15分鐘清消。

4.戶外風景區，崗山之眼、蓮池潭等開放民眾入內；貝殼館建議人數上限80人、月世界服務中心50人；兒童遊樂設施及水上遊樂設施仍禁止開放。

宗教廟宇 ：

1.覆鼎金保安宮，依照市府統一規定。

2.岡山壽天宮，暫無重啟計畫。

3.鳳山赤山文衡殿，暫不開放入廟。

4.高雄關帝廟（武廟），暫不開放入廟。

▲墾丁國家公園繼續封閉沙灘，並禁止水上活動。（圖／航港局）





屏東縣：

1. 各類鬆綁原則遵照中央防疫指引。縣長潘孟安10日逆轉宣布，禁止餐廳內用，並致歉要大家「再忍一下」。

2. 墾丁大街、屏東夜市等飲食攤位一律外帶、不內用。

3. 流動夜市（每週固定商展）必須有管理人或管理單位，落實防疫相關規定後，才准恢復營業，飲食攤一律外帶、不內用。

4. 各鄉鎮市所轄傳統市場、公有市場、夜市，要求公所善盡管理責任。

5. 開放田徑場、高中以下校園操場供民眾運動 (運動設施不開放)。

6. 總圖及各鄉鎮圖書館，不入館單一窗口服務，開放預約取書、通閱借還書。

7.落山風風景區內之出火特別景觀區、海口港之吹風看海地，暫停開放；山川琉璃吊橋，暫停開放；竹田無人機飛行場，開放民眾入內使用。

8.縣轄內水域一律不開放。

9.宗教場所有條件開放，依照內政部指引，管理單位必須有充足人力制定防疫計畫或落實控管防疫措施，方可對外開放。

墾丁國家公園管理處 ：

1.沙灘仍封閉，潛水、水上活動等都還不能下水嬉戲。

屏東林區管理處 :

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.北大武山暫不開放山屋及其周圍營地。

3.7月13日起各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

4.十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域，暫停開放。

5. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

6. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

宗教廟宇 ：

1.屏東市慈鳳宮，暫不開放，信徒可以像目前一樣在宮外設置供桌拜拜 。



2.車城福安宮，尚在討論中。



3.東港東隆宮，暫不開放。

▲太平山森林遊樂區蹦蹦車仍暫停開放。（圖／林務局羅東林管處提供）





宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所暫停內用。

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除。

3.太平山森林遊樂區，持續封閉至7月26日。

4.羅東夜市，暫停內用、一律外帶至7月26日；東門夜市依店家自行決定，目前僅一家開放內用。

5.中興文化工業園區持續閉園至7月26日。

6.東北角暨宜蘭海岸國家風景區 13日起開放戶外步道、據點（涼亭），含南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、北關海潮公園等。

7.壯圍沙丘旅遊服務園區、舊草嶺隧道，不對外開放。

8.龜山島至7月26日不開放登島。

宗教廟宇 ：

1.梅花湖三清宮：暫停開放。

花蓮縣：

1.花蓮縣政府團隊幾經考量，基於防疫優先之整體一致性，7月26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

2.七星潭、太平公園自13日起開放，不過仍禁止下水，僅開放草地公園讓民眾散步。

3.電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院採取有條件開放，座位須採梅花座或間隔；鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，開放民眾入內參觀，全部實施人流管制。

4.圖書館不開放讀者入館，縣民若有借還書需求，可以單一窗口取書，並到任一公共圖書館的還書箱還書即可。

5.室內外運動場館、健身房（游泳池除外）、花蓮高爾夫球場進行人流降載；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場，開放民眾使用，不過仍請民眾全程戴口罩，遵守相關防疫措施。

6.室內外運動場館、健身房（游泳池除外）花蓮高爾夫球場降載，採取實聯制、全程戴口罩；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場都開放民眾使用，戶外須全程戴口罩。

台東縣：

1.餐飲業至26日為止，全面禁止內用，僅供外帶。

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施；縣內室內體育場與校園室內運動場館，暫停開放。

3.嘉明湖步道與山屋，暫停開放；浸水營古道東段、安通古道東段、戒茂斯路線，部落自主管理封閉，暫停開放。

宗教廟宇 ：

1.台東天后宮：維持在廣場參拜，不開放進入廟中。

金門縣：

1.社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐（外帶）不共餐。

2. 身障朋友社區式照顧服務日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。

3. 托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。

4. 餐飲業暫停內用。

5. 轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。

6. 公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。

7. 尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。

8. 學校室外操場開放，開放時間依現場公告。

9. 縣立田徑場開放。

10. 電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。

11. 圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。

12. 展覽場館限制人數開放。

13. 表演場館（演藝廳）開放閉門排練。

14. 市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。

15. 公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台維持現制。

16. 人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會(含代表大會)，會(社)員視訊出席視為親自出席，惟視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。

17.13日起航班增加為台北2班、台中1班、高雄2班；若有緊急就醫需求每周一、三、六皆有提供緊急航班。

澎湖縣：

1.航班旅客進入澎湖一律進行機場快篩。

2.7月12日起每天增加2班航班，會再視情況決定加開台北或高雄航線；恢復高雄到七美航班，不過民眾先在高雄完成航班後才可搭乘。

3.海運由於遊客量較大，7月26日前仍暫停營運。

4.餐飲業有條件開放內用，餐飲業須先向縣府建設處申請開放內用登記，衛生局等單位訪視符合規定後，才得以內用。

5.縣內圖書館開放民眾入內；縣內運動場所除小巨蛋外，全部開放；游泳池，暫停使用；戶外運動場館、公園，開放民眾使用。

連江縣：

1.到7月26日三級警戒降級前，馬祖地區的餐廳、小吃店禁內用、只可外帶。

2.北竿醫療恢復縣醫支援及正常門診。