報關行董娘生前錄影蒐證！台大逆子先點火再動手　搶母手機丟馬桶

▲台大歷史系畢業的王冠中，因報關行股權問題持空氣加濕器砸死母親，事後更被發現疑似吸毒。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆9日驚傳一起弒母案，經營報關行的61歲許姓婦人，遭二兒子王冠中以空氣加濕器猛砸頭部，倒臥血泊中慘死。王男10日遭法院裁定收押後，警方也在馬桶找到許婦的手機，試圖還原整個行兇過程，同時也在王男的臥室中搜到有安非他命反應的毒品吸食器，不排除王男可能吸食毒品後弒母。

還原整起事情經過，61歲的許姓婦人經營報關行餘多年，生前與二兒子王冠中同住，並和王冠中一起經營報關行，大兒子則住在基隆，不過大兒子每日皆會回家探視，未料8日因眼睛開刀沒有回去，就發生憾事。

▲許姓婦人9日被返家的長媳發現頭部重創倒臥在血泊中。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，台大歷史系畢業的王冠中和哥哥各持有報關行三分之一的股權，王冠中雖然和母親一起經營報關行，但王母疑似覺得他經營不善，有意以300萬元將股權買回，收回報關行經營權，再加上王男從小就覺得母親偏愛哥哥，因此引爆殺機，王男暴怒之下以水壺大小的空氣加濕器等猛砸母，造成王母顱骨變形、肋骨斷裂，手段相當兇殘。

▲檢警到場蒐證後，還在王男的臥室裡發現有安非他命反應的毒品吸食器。（圖／記者郭世賢翻攝）



8日晚間，王男和母親又因股權起爭執，王母索性直接進房鎖門休息，未料氣憤難平的王男先是在母親房門外點燃雜物，用濃煙將母親嗆醒，待王母察覺有異，拿起手機錄影，準備對兒子的作為蒐證，沒想到才剛出房門，就遭到早埋伏在外的王男用電線勒昏，再被王男以水壺大小的空氣清淨器等不斷重擊頭部，直到無生命跡象。

案發後，王男還將母親的手機丟進馬桶沖掉，最後因為手機卡在馬桶水道被檢警發現，王男向檢警供稱他是因一時氣憤，隨手拿空氣濾淨器打媽媽的頭部，沒想到她就倒地不起，強調是失手，無意殺人。檢警到場搜索後還在王男的臥室找到有安非他命反應的毒品吸食器，王男否認吸毒，不過哥哥卻表示，曾在家中目睹弟弟偷施打過海洛因，因此檢警也不排除王男施用毒品後弒母，依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦外，也會再進一步對王男採尿送驗。