男友「用過的套套」揭露神巧合真相！網笑喊學會了：這餅乾會缺貨

▲在男友房間發現疑似用過的保險套。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

在男朋友房間發現疑似用過的保險套包裝！質問對方後才發現，原來是自己誤會大了。一名女子昨天去男友家，在房間意外找到一小角撕下來的包裝，形狀和顏色她越看越熟悉，驚覺那就是兩人平常習慣使用的保險套，掀起一場激烈革命。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她今天在男友房間發現一個使用過的保險套包裝，但她這幾天明明沒有和男友在房間恩愛，不禁聯想到男友該不會趁她不在的時候，和其他女生亂來？於是拿著這一小角的藍白包裝跑去質問男友，結果得到的回應讓她大噴笑，「在我差點失手殺了他的時候⋯他說那是海太鹽，餅乾的包裝啦！」

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▲真相讓人意想不到。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



仔細對比保險套與這款餅乾的包裝，同樣都是藍白四方形，大小也差不多，甚至連外包裝的設計都神似，下方一樣有一條藍色直線裝飾，也難怪原PO看了會誤會，光從撕下來的一小角包裝根本分辨不出來。

貼文曝光不到一天就超過7000人朝聖，網友歪樓「又學到一招了，海太鹽近期將大量缺貨」、「海太鹽餅乾包裝造型的保險套」、「我會拿起來聞是餅乾味還是橡膠味」、「我好奇的是，他怎麼可以從不是鋸齒狀那邊橫向打開」、「沒事拉他其他都不戴的」、「這餅乾…通常汽旅都會附贈耶。」