難產掉拿子宮…老公「劈2女生3子」帶回家喊：叫大媽！她忍50年崩潰

▲台商夫外遇2女連生3子，還將小孩帶回家要他們喊妻子「大媽」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名台商在外偷吃，還將小四所生的2名兒子帶回家，叫他們喊妻子「大媽」，人妻隱忍數十年後決定提告向老公及小四求償，沒想到人夫竟辯稱，妻子膝下沒有兒子，他有傳宗接代的壓力才在妻子同意下在外生子，法院審理後判他跟小四應連帶賠償正宮50萬定讞。正宮日前再對丈夫的看護提告，法院判決出爐。

人妻主張，與老公在1963年結婚，隔年生下長女，第二胎時不幸難產，在不得已的情況下只好拿掉子宮。沒想到老公竟然以她無法生育，膝下沒有兒子當作藉口，在外與多名女子有染，1975年跟一名小三生下一個兒子，同時又與翁姓小四連生2個兒子，並在1983、1984年間陸續認領2子。

她心碎表示，老公與翁女出雙入對毫不避諱，2人在大陸一起經營公司，翁女家的生活費也由丈夫支出，丈夫逢年過節還邀約翁女與2名兒子一起吃飯。她強調，自己從來沒有同意或原諒丈夫偷吃的行徑，只是因為丈夫個性強勢又大男人主義，要求她必須配合出遊，與翁女等人合照或互動，她擔憂影響到女兒，只能默默隱忍，直到多年之後才提告向丈夫及翁女請求連帶賠償200萬元。

針對妻子的指控，人夫則稱，自己身為家族的長孫，50年前「傳宗接代」的觀念還是十分濃厚，是在不得已的情況下跟翁女交往，且有跟妻子坦承，多年來顧及妻子的感受，很少跟翁女相處，也沒有在翁女的住處留宿過，強調生下2名兒子有經過妻子的同意。

▲正宮接連向外遇夫提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人夫表示，多年來翁女都稱呼妻子為「大姊」，與翁女所生的2個兒子也經常到住處探望他與妻子，稱呼妻子為「大媽」，妻子也把兩個孩子視為兒子，經常一起吃飯過節、出遊，其中一名兒子結婚時，妻子還跟他一起擔任主婚人，一起接受兒子、媳婦敬茶，並上台高歌，甚至與兒子、媳婦一同出遊，也會逗弄孫兒，彼此和樂融融，且不能因為妻子拍照時較無笑容就認定她處於不願意或拒絕的狀態。

翁女則表示，與人夫已數十年沒有任何超過友誼的關係，2人也沒有居住在一起，不能僅因為2人育有小孩就推斷雙方仍維持婚外情關係。但高雄地方法院勘驗各項事證後，不採信人夫、翁女的說詞，判他與翁女應連帶賠償妻子50萬元定讞。

事後正宮再指控，另名廖姓女子多次與丈夫於住處同宿，向丈夫及廖女提告求償65萬元；對此，2人喊冤，表示人夫已85歲高齡，患有多項疾病，廖女則是受雇於人夫兒子的24小時看護，才會偶爾留宿在人夫家中，2人並沒有侵害正宮配偶權。

高雄地方法院勘驗各項事證後，認為雖然廖女與人夫有共同搭乘電梯，但2人並沒有特別親密的舉動，2人在住處時還有外傭在場，且人夫有脊椎及雙膝退化性關節炎、骨質疏鬆症、失智症、糖尿病、高血壓、行動不便等症狀，廖女則領有照服員訓練結業證明書，最後將正宮的訴訟駁回。