衛星照曝！外媒：中國在新疆興建「秘密試驗基地」　類似美國51區

China's 'Area 51' spotted in remote desert by satellite pics as arms race heats uphttps://t.co/9iWPTSWvMG pic.twitter.com/mKtW2SMPGK — Daily Star (@dailystar) July 11, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

美國《全國公共廣播電台》等外媒根據衛星照片指出，中國新疆省的馬蘭空軍基地、羅布泊空軍基地出現不尋常活動，上述2地可能作為秘密實驗基地，進行無人機、人工智慧和各式飛行儀器的測試，非常類似於美國內華達州的「神祕51區」。

馬蘭空軍基地1959年在蘇聯協助下建立，1996年停止運作前，大約進行過45次核武測試。根據衛星影像公司Maxar Technologies、行星實驗室（Planet Labs）拍攝的照片，此地如今似乎成為北京無人機研發計畫的核心廠址。

軍事雜誌《戰區》（The War Zone）指出，馬蘭空軍基地近日出現一排解放軍無人機原型，旁邊還有一架有人駕駛的殲-16戰機。專欄作家羅格威（Tyler Rogoway）認為，「可能是無人駕駛或有人駕駛的蘇-27戰鬥機衍生品，正在進行測試，或與有人、無人機空中團隊相關的計畫」。

《戰區》也指出，中國可能正在進行一項人工智慧計畫，類似於美國無人機智慧平台「空中博格」（Skyborg），並將此項目稱為「智能勝利」（Intelligence Victory）。

Satellite imagery shared exclusively with NPR shows China constructing new buildings at a huge, remote airfield near an old nuclear test range in the desert — indicating the runway's role may be expanding. 由 NPR 發佈於 2021年7月1日 星期四

羅布泊空軍基地位於馬蘭空軍基地東南方200公里，也曾被當作核武試驗廠，據信是北京首架無人太空飛機的降落點。此地2016年被拍攝到出現一條長達3英里（約4.8公里）的大型跑道，且擴建工程仍在持續進行中，近日又被拍攝到附近正在興建12座大型水泥建築。

觀察人士指出，羅布泊空軍基地過去缺乏永久性住宿建築，因此這項最新工程可能代表著轉化為永久軍事設施的標誌性改變，預期未來將出現更多活動；上述12座建築與其他中國軍方設施類似，可能是官員辦公室或住宿建物，但確切用途仍不清楚。

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