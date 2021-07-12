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健身網紅著藕色bra登機遭拒　怒PO穿搭辣照網友嗨了

▲▼丹尼斯經常在社群媒體上分享自己的健身辣照。（圖／翻攝自Instagram／dnzsypnr）

▲丹尼斯經常在社群媒體上分享自己的健身辣照。（圖／翻攝自Instagram／dnzsypnr）

實習記者黃品臻／綜合報導

天氣熱想穿得清涼一點，但小心會上不了飛機！土耳其一位知名健身網紅，日前在個人社群平台上，抱怨航空公司因為她的穿著太過火辣，拒絕讓她登機，讓她氣得發文讓大家評理。

據英國媒體《鏡報》（The Mirror）報導，現年26歲的健身網紅丹尼斯賽皮納爾（Deniz Saypinar），來自土耳其，因為擁有精緻的五官和健美的火辣身材，在網路上人氣逐漸上升，加上她時常不吝嗇曬出健身辣照、分享健身資訊，Instagram上已有多達106萬的追蹤人數，是個家喻戶曉的網紅。

丹尼斯日前在Instagram上抱怨美國航空公司（American Airlines）不尊重她。起因是當天她在美國達拉斯/沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport），正準備登上德克薩斯飛往邁阿密的班機時，遭到空服人員阻止，並以「裸體穿搭」為由拒絕讓她登機，且為避免她影響到機上其他家庭乘客，要求她改搭隔日一早的班機，讓丹尼斯相當傻眼。

丹尼斯隨後在IG限時動態上貼出當日穿搭照，照片中可見她穿著一件藕色的超薄透BRA TOP，下身搭配高衩牛仔短褲，腰間還繫著一件白色罩衫，大方露出激凸雙峰和腹肌曲線，整體看起來相當火辣。

丹尼斯在貼文中也寫道，我喜歡穿能彰顯我女性氣質的服裝，但我從不會穿著會冒犯到其他人的衣服，我夠成熟也夠文明，知道什麼服飾可以穿、什麼服飾不能穿，「我不應該因為穿著牛仔短褲而被當作世界上最糟的人來對待」。

不少粉絲看到貼文後都留言為她喊冤，認為她的穿搭自由不該被剝奪，不過也有網友認為她確實穿得太過暴露。航空公司隨後也發出聲明表示，「根據運輸業相關規定，乘客們都必須穿著得體才能登機，該位乘客已被告知相關規定並重新預訂航班，且乘客也已抵達邁阿密。」

丹尼斯賽皮納爾日前獲得國際健美總會（IFBB）頒發的職業卡認證，成為土耳其首位獲獎女性，進而搬到美國洛杉磯定居，以尋求更多發展機會。

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