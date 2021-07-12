BNT要追打第三劑！　輝瑞和美衛生官員會面：尋求美國及歐盟授權

▲有鑑於變種病毒擴散，輝瑞BNT提出追加第三劑疫苗施打，以提高防護力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

與德國BNT公司合作研發疫苗的美國輝瑞藥廠，11日表示將會和美國聯邦衛生官員於美東時間周一（12日），討論追加施打第3劑疫苗的需求，並準備尋求官方授權。

路透社報導，輝瑞和夥伴BNT此前已宣布計畫尋求美國和歐盟監管機構的許可，允許追加施打第三劑，因為有鑑於變種病毒株愈趨擴散，且他們的數據顯示在初次接種的6個月後，感染的風險就會增高。

不過美國食品藥物管理局（FDA）和疫情控制與預防中心（CDC）此前也表示，美國人現在還不需要追加第三劑疫苗，因此輝瑞的授權請求促使衛生官員們必須回應他們的說法。

《華盛頓郵報》率先報導，輝瑞發言人表示公司代表預計12日和FDA官員見面，但美國衛生及公共服務部（HHS）並未就此給予回應。

報導指出，兼任顧拜登首席醫療顧問、美國國家過敏和傳染病研究所負責人、美國國立衛生研究院負責人以及CDC負責人的佛奇（Anthony Fauci），也受邀出席周一輝瑞的簡報會議。

佛奇11日接受數家電視台訪問，表示美國衛生官員並不是在說未來沒有追加第三劑疫苗的可能，尤其是已出現不少接種疫苗卻仍染疫的個案，但現在需要有更多正式提出的數據以供決策，而現在還有很多事情正在同步進行中，如許多針對是否追加第三劑疫苗的實驗，此時此刻正在加緊腳步測試。