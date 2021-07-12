飛機搭一半想開艙門！頭等艙女狠咬空姐　直接「膠帶封嘴」綁椅上

記者吳美依／綜合外電報導

美國航空（American Airlines）1774班機預計從德州達拉斯（Dallas）飛往北卡州夏洛特（Charlotte），一名頭等艙的女性乘客竟試圖打開艙門，甚至毆打、張口狠咬上前制止的空姐，她被機組人員制伏後，慘遭膠帶封嘴、纏繞全身綁在座椅上，狼狽模樣遭其他乘客目擊並拍攝下來。

影片中，女乘客的嘴巴被膠帶完全封住，但仍不斷試圖發出吼叫聲，睜大眼睛看著一個個準備下機離開的乘客。網友瑪席娜（Arieana Mathena）回憶，6日凌晨1時30分左右「我們看見空服員在走道上瘋狂跑來跑去、竊竊私語」，頭等艙還不時傳來尖叫聲，顯然出了一些狀況。

▲美國航空一名女性乘客遭膠帶封嘴綁在座位上。（圖／翻攝自YouTube／Reverse & Release）

她提到，旅客開始緊張與騷動，但完全不知道發生什麼事，最後才透過機長廣播得知「前方出現問題」，並被要求待在座位上。眾人直到下機時，才發現一名女子被五花大綁，並且看見醫護人員抬著擔架在門口等待。

《鏡報》、《太陽報》報導，美國航空聲明證實，一名乘客在起飛2小時後出現失控舉止，被認為出現心理健康問題，由於造成機組人員擔憂，因此已遭壓制。女乘客在飛機降落後，被直接送往醫院接受評估，也同時列入美國航空的「禁飛」黑名單。

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