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刺殺海地總統主謀落網！　紐時：美佛州醫生「為當總統」策畫行動

▲▼ 已故海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）

▲ 摩依士刺殺案嫌犯多達28人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日在家中遇刺身亡，震驚國際。當地警方11日宣布，一名長年居住美國佛羅里達州的海地裔醫生被列為關鍵嫌疑人，可能是幕後主使者之一，目的是取代摩依士成為總統，現已被捕。

《紐約時報》報導，海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）11日在記者會上宣布，63歲海地裔醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）是摩依士刺殺案關鍵嫌犯，成為這起案件中第3名與美國有關的嫌疑人。其餘嫌犯包括18名哥倫比亞籍人士，多為退役軍人。

查爾斯進一步說明，居住佛州的薩農6月為政治目的，乘私人飛機抵達海地，並透過總部設於美國的委內瑞拉私人保安公司CTU，招募行刺的殺手。殺手最初接收到的指示為「保護名為薩農的人」，但後來任務改變。

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 此前被捕的嫌犯中有2人為美籍，分別為左1的索拉吉斯（James Solages）及左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯暗示，薩農預謀成為總統，並提出證據說明，行刺的哥倫比亞籍嫌犯落網後曾聯絡薩農。警方搜索薩農住處時，發現1頂美國緝毒局（DEA）的帽子、1盒彈匣、2輛車、6個手槍皮套、約20盒子彈、24個未使用的射擊標靶及4面多明尼加車牌。

根據《紐約時報》取得的影片，摩依士喪命當晚，疑似為殺手的人士在他宅邸附近大喊，他們正執行美國緝毒局的任務，但DEA宣稱與這場行動無關。

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲ 摩依士官邸。（圖／路透）

查爾斯也向《邁阿密先驅報》指出，2名海地裔美國人及當地一名知名醫生涉案，但未直接點出薩農的名字，「海地醫生招募這些人，而他們又和一群哥倫比亞人簽訂行動協議。」

薩農斷斷續續在佛州生活20多年，在當地註冊十多家企業，包括醫療服務、能源與房地產公司，但多數已成為不活躍企業，2013年在坦帕市申請破產，債務超過40萬美元（約新台幣1120萬元）。他稱自己是一名醫生，但《邁阿密先驅報》未能找到他在佛州的醫療執照。

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