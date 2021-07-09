高速公路和媽媽吵架！15歲女氣到跳車　當場被後方快車撞死

▲少女跳車卻發生車禍。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名15歲少女和媽媽在車上大吵，一氣之下竟然在高速公路上跳車，結果慘被另外一輛行經車輛當場撞死，肇事司機當時可能沒發現自己闖禍，車子完全沒有停下就開走，警方目前正在尋找司機下落。

哈里斯郡(Harris County)警方表示，這起不幸事件5日晚間發生在45號州際公路上，「女孩跳車後滾落到相鄰的車道上，結果立即被一輛車子撞上，許多人聽聞這個消息都十分痛心」，少女的母親已配合警方調查。

副警長吉利蘭德(Thomas Gilliland)表示，目前仍不清楚母女當時在車上爭執什麼，「很顯然，沒有任何事情值得讓這件事發生」。事故發生後，導致公路的南行車道暫時封鎖，後來已經重新開放，肇事司機將有可能面臨肇事逃逸的刑責，「你可能沒有時間停下來，但既然撞到人，你就應該停下車」。