高速公路和媽媽吵架！15歲女氣到跳車　當場被後方快車撞死

▲少女跳車卻發生車禍。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名15歲少女和媽媽在車上大吵,一氣之下竟然在高速公路上跳車,結果慘被另外一輛行經車輛當場撞死,肇事司機當時可能沒發現自己闖禍,車子完全沒有停下就開走,警方目前正在尋找司機下落。

哈里斯郡(Harris County)警方表示,這起不幸事件5日晚間發生在45號州際公路上,「女孩跳車後滾落到相鄰的車道上,結果立即被一輛車子撞上,許多人聽聞這個消息都十分痛心」,少女的母親已配合警方調查。

副警長吉利蘭德(Thomas Gilliland)表示,目前仍不清楚母女當時在車上爭執什麼,「很顯然,沒有任何事情值得讓這件事發生」。事故發生後,導致公路的南行車道暫時封鎖,後來已經重新開放,肇事司機將有可能面臨肇事逃逸的刑責,「你可能沒有時間停下來,但既然撞到人,你就應該停下車」。

@HCSOTexas units responded to a scene at 16827 North Freeway. Preliminary info: a teen female (possibly 15) was having a disturbance w her mother when she jumped out of a moving car. The teen was struck by an unknown car the fled the scene. Teen was pronounced deceased on scene. pic.twitter.com/utlQ5khzvX