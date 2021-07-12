台東第2波莫德納預約滿額　第3波12日起開放預約15日起開打

▲▼台東第3波莫德納疫苗施打對象及預約、施打時間。（圖／台東縣政府提供，下同）



記者王兆麟／台東報導

台東11日維持0確診。縣長饒慶鈴召開疫情記者會，說明東7月第三波莫德納疫苗施打對象及預約方式，此次12740劑主要開放給65歲以上長者、55歲以上原住民長者預約，提供網路、1999縣民服務專線及各鄉鎮衛生所電話預約，呼籲長者盡快預約施打；第1至5類對象及孕婦也仍可預約。

饒慶鈴表示，台東目前連續31天0確診，雖然中央宣布7月13日起防疫管制措施適度鬆綁，但三級警戒延長至7月26日，由於民眾對於餐廳內用也仍有疑慮，因此台東以防疫為優先，至26日前仍維持禁止內用。至於疫苗接種，台東現共獲得19730劑AZ疫苗，已施打20206人次，使用率超過100%；而莫德納疫苗至7月5日止中央共撥補20880劑，目前已完成15456人次施打，施打比率為74.02%，至7月14日會繼續施打，目前預約均額滿。

▲▼台東目前獲中央核撥疫苗數量及施打情形。

針對中央7月9日撥補第三批12740劑莫德納疫苗，饒慶鈴說明，台東65歲以上（55歲以上原住民）長者目前施打率為30.82%，所以此次特別將大部分疫苗分配給第6及8類長者，共12560劑，自12日早上9點起開始預約，可網路（https://wecanhelp.ttpush.app/reservation ）或撥打1999電話預約，各鄉鎮衛生所也提供電話預約，非設籍臺東的長者請以電話預約。7月15日開始施打，台東市施打地點有4處，體育館、寶桑國中2個快打站自7月15日起預計3天提供7200位民眾施打，另也提供市郊地區的長輩就近施打，7月15日在卑南國中及7月16日在知本國中，其他鄉鎮則在各衛生所／室施打。

另外，第1至5類的人員也可從明日9點起，透過部東醫院的網站或電話進行預約，7月15日開始施打；孕婦可向台東馬偕電話預約、台東基督教醫院則提供網路及電話預約。

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