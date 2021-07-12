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6縣市確定清零！7／26三級再延長？　醫曝3選項：只剩9天趕緊想

▲▼周末八里老街湧入大批人潮。（圖／《東森新聞》）

▲還沒微解封，八里老街周日就湧入大批民眾。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

全台7/13起「微解封」，但三級警戒延長至7/26。對此，福部草屯療養院醫師沈政男表示，台灣現在有6縣市確定是淨土、清零了；至於是否要延續三級警戒，他也分析3種可能情形，「只剩9天，趕緊想一想吧。」

沈政男11日在臉書說，台灣接下來的挑戰是如何解封，如果有一種「大量疫苗就要到港」的印象，那麼很多人就會把疫苗施打率看成護身符，希望打到6、7成覆蓋率再解封，反正只要再等2、3個月。

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沈政男表示，此波三級警戒到期日是7/26，但指揮中心約6、7天前就得預告是否延長，因此再過不到10天，頭痛問題又來了，三級警戒是否延續？餐廳內用要不要真的開放？

沈政男提到，11日新增28例，試問9天後會是幾例？如果是10例左右，大家可以接受降到二級警戒，並開放餐廳內用嗎？還是維持三級，但開放餐廳內用？或者，既然大量疫苗要來了，那就等到達成6、7成人口覆蓋率吧！只剩9天，趕緊想一想吧。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼0711流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

「其實，現在台灣已經有幾個縣市確定是淨土了。」沈政男指出，澎湖、台東、花蓮、嘉義縣市與雲林都已超過連續14日零確診了，那就是已經確定清零了；接下來會是南投，再來是高雄與台南，然後是台中與彰化，並繼續往北推移，到了苗栗與新竹縣市，接著是桃園與基隆，最後是雙北，其實就是一種病毒傳播的倒帶，從哪裡傳下來，就倒走清零回去。

沈政男說，現在他對於感染黑數的理論是：你看，台中還是哪裡，幾天零確診以後又冒出了一例，好像隨時都可能冒出類似案例，讓人感到不安；但如果看長一點就會發現，突然又冒出案例的間隔，越來越長了，這在各縣市都是如此，聽得懂嗎？

沈政男寫道，現在相信台灣可以清零的人應該越來越多了，但你記得5月15日新增180例那天，你是怎麼判斷疫情的嗎，「我從5月18日就知道疫情不會失控了，就只是清零快與慢的問題了。以台灣的防疫方式，本來就可以清零，沒有疫苗也可以清零，當然有疫苗會清零得更快，問題是你必須有清零的決心，否則打了6、7成疫苗也不會清零。」

「問題來了，如果到了9月1日還不能清零，學校要不要開學？」沈政男認為，總之，如果清零才能安心解封，大家就要努力，在9月1日前拚到連續零確診14天，讓孩子們可以開心回到學校跟大家重聚，不必繼續在家裡麻煩爸媽。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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