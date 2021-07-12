打完疫苗可吸湯匙！醫笑揭2原因「汗垢太多了」　踢爆萬磁王真相

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記者李佳蓉／綜合報導

馬來西亞日前傳出民眾打完疫苗後，手臂竟然可吸附鐵製餐具。無獨有偶，在台灣新北汐止一名婦人及高雄的Ｗ男也發生類似情況，看見媒體報導接種莫德納疫苗後「可以吸湯匙」，好奇一試沒想到是真的。新冠疫苗不含任何金屬，重症黃軒醫師對此現象，分析2種可能原因，笑稱「汗垢加上皮膚彈性」產生摩擦力即可達到吸附狀態的條件。

居住在高雄市的W男11日向《ETtoday新聞雲》透露，他7日接種莫德納疫苗，後來看見媒體報導「可吸湯匙」，於是好奇親自實驗，沒想到真的吸住湯匙；新北市汐止區一名婦人接種莫德納疫苗3天後，手臂竟也可吸附鐵製的湯匙與叉子，家屬看傻立刻拍照錄影並通報1922；歌手賴銘偉晚間也曬出母親打完疫苗「手臂吸附鐵湯匙」實測的照片，引發許多網友討論。

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▲▼汐止婦、高雄W男都在接種疫苗後驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙。（圖／網友柯竑羚、民眾授權提供）

重症醫師黃軒一早在臉書分享《疫苗和萬磁王》的故事，他一看圖片笑說「那是假訊息啊」，小時候覺得神奇，長大後念完科學才知道真相。事實上，10多年前台灣就曾出現一家人很多都是萬磁王，更因此登上媒體版面，甚至受邀韓國演出。聲稱自己有特異功能的男子，在觀眾面前裸上半身，將一大片鏡子往胸前一放，果真吸住了，令所有人驚呼連連。

黃軒接著說，該名萬磁王隨即被現場一名魔術師看穿把戲，當面向他踢館，利用物理學消除此人身上的「皮膚摩擦力」，男子當場失去磁力，「或者說這只是證明身體根本沒有磁力啊！」純粹的物理學現象，當事人或民眾因不清楚物理奧妙，才造就出的表演罷了。

追究身體具有磁性的原因，黃軒推測2大可能，這些號稱身上具有磁性者，其實具備「彈性皮膚、油性皮膚」的條件，人為哺乳動物，都會分泌稱為皮脂的油性／蠟姓物質的腺體，有些人分泌大量，只要不洗這些油垢就會黏在皮膚上。異常黏膩或濕冷的膚況，再加上彈性肌膚，容易使物件在人體皮膚表層產生磨擦力，物件不易滑下，就形成吸附狀態。

▲黃軒說，只要皮膚異常黏膩或濕冷狀態，加上彈性肌膚即容易於表面產生摩擦力。（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒接著說，當物體放在皮膚上，彈性的肌膚會在物體周圍稍微貼合，易產生摩擦係數，幫助物件維持原位，「這就是為什麼那些號稱『萬磁王』的人，總是將物體緊貼在裸露平滑彈性的皮膚上，剛好利用這些皮膚特性，產生『吸附』假象。」

再者，則是純粹物理學「摩擦力.vs.地心引力」。黃軒解釋，放置身上的物體與肌膚接觸面通常具有光滑表面（例如金屬或玻璃），才具有大量表面積抓住摩擦力，而也可見萬磁王身體總是有意無意地稍微向後傾斜，以保持水平，這是為了不讓摩擦力受到地心引力而抵銷，否則物件就會掉落地上。

黃軒提醒，新冠疫苗不含磁吸物，成分不含鐵、鎳、鈷、鋰或稀土合金，微芯片、微電子、石墨烯、納米線或電極，請民眾安心接種。他相信，在新冠肺炎大流行下，群體免疫力絕對比萬物磁力更有效對抗病毒，為提高接種率達到群體免疫，呼籲已符合施打資格的民眾盡速去打疫苗。

衛福部草屯療養院醫師沈政男11日在臉書PO文中提到，有媒體致電詢問打完疫苗手臂可以吸附金屬物品一事，「我突然驚覺，我寫那麼多科學文章要幹嘛，來談萬磁王就好了吧，其實那不是台灣人發現的哏，而是模仿國外影片啦」

加護病房醫師陳志金也認為，雖然不清楚打疫苗是否會增加磁力或魅力，但他知道打疫苗以後可以增加保護力，事實上沒打疫苗也可以將湯匙吸附在手臂上，「只要有點黏的皮膚，再靠上肌肉的紋路就可以了。到底相信磁力的人是比較想打？還是比較不想打？」

▼魔術師消除萬磁王身上磁力影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）