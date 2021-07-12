　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打完疫苗可吸湯匙！醫笑揭2原因「汗垢太多了」　踢爆萬磁王真相

記者李佳蓉／綜合報導

馬來西亞日前傳出民眾打完疫苗後，手臂竟然可吸附鐵製餐具。無獨有偶，在台灣新北汐止一名婦人及高雄的Ｗ男也發生類似情況，看見媒體報導接種莫德納疫苗後「可以吸湯匙」，好奇一試沒想到是真的。新冠疫苗不含任何金屬，重症黃軒醫師對此現象，分析2種可能原因，笑稱「汗垢加上皮膚彈性」產生摩擦力即可達到吸附狀態的條件。

居住在高雄市的W男11日向《ETtoday新聞雲》透露，他7日接種莫德納疫苗，後來看見媒體報導「可吸湯匙」，於是好奇親自實驗，沒想到真的吸住湯匙；新北市汐止區一名婦人接種莫德納疫苗3天後，手臂竟也可吸附鐵製的湯匙與叉子，家屬看傻立刻拍照錄影並通報1922；歌手賴銘偉晚間也曬出母親打完疫苗「手臂吸附鐵湯匙」實測的照片，引發許多網友討論。

▲▼汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙　超狂影片曝光。（圖／網友柯竑羚授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼汐止婦、高雄W男都在接種疫苗後驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙。（圖／網友柯竑羚、民眾授權提供）

▲▼找到萬磁王了！他接種4天好奇一驗「可以吸5湯匙」　驚人實測片曝光。（圖／民眾提供）

重症醫師黃軒一早在臉書分享《疫苗和萬磁王》的故事，他一看圖片笑說「那是假訊息啊」，小時候覺得神奇，長大後念完科學才知道真相。事實上，10多年前台灣就曾出現一家人很多都是萬磁王，更因此登上媒體版面，甚至受邀韓國演出。聲稱自己有特異功能的男子，在觀眾面前裸上半身，將一大片鏡子往胸前一放，果真吸住了，令所有人驚呼連連。

黃軒接著說，該名萬磁王隨即被現場一名魔術師看穿把戲，當面向他踢館，利用物理學消除此人身上的「皮膚摩擦力」，男子當場失去磁力，「或者說這只是證明身體根本沒有磁力啊！」純粹的物理學現象，當事人或民眾因不清楚物理奧妙，才造就出的表演罷了。

追究身體具有磁性的原因，黃軒推測2大可能，這些號稱身上具有磁性者，其實具備「彈性皮膚、油性皮膚」的條件，人為哺乳動物，都會分泌稱為皮脂的油性／蠟姓物質的腺體，有些人分泌大量，只要不洗這些油垢就會黏在皮膚上。異常黏膩或濕冷的膚況，再加上彈性肌膚，容易使物件在人體皮膚表層產生磨擦力，物件不易滑下，就形成吸附狀態。

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲黃軒說，只要皮膚異常黏膩或濕冷狀態，加上彈性肌膚即容易於表面產生摩擦力。（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒接著說，當物體放在皮膚上，彈性的肌膚會在物體周圍稍微貼合，易產生摩擦係數，幫助物件維持原位，「這就是為什麼那些號稱『萬磁王』的人，總是將物體緊貼在裸露平滑彈性的皮膚上，剛好利用這些皮膚特性，產生『吸附』假象。」

再者，則是純粹物理學「摩擦力.vs.地心引力」。黃軒解釋，放置身上的物體與肌膚接觸面通常具有光滑表面（例如金屬或玻璃），才具有大量表面積抓住摩擦力，而也可見萬磁王身體總是有意無意地稍微向後傾斜，以保持水平，這是為了不讓摩擦力受到地心引力而抵銷，否則物件就會掉落地上。

黃軒提醒，新冠疫苗不含磁吸物，成分不含鐵、鎳、鈷、鋰或稀土合金，微芯片、微電子、石墨烯、納米線或電極，請民眾安心接種。他相信，在新冠肺炎大流行下，群體免疫力絕對比萬物磁力更有效對抗病毒，為提高接種率達到群體免疫，呼籲已符合施打資格的民眾盡速去打疫苗。

衛福部草屯療養院醫師沈政男11日在臉書PO文中提到，有媒體致電詢問打完疫苗手臂可以吸附金屬物品一事，「我突然驚覺，我寫那麼多科學文章要幹嘛，來談萬磁王就好了吧，其實那不是台灣人發現的哏，而是模仿國外影片啦」

加護病房醫師陳志金也認為，雖然不清楚打疫苗是否會增加磁力或魅力，但他知道打疫苗以後可以增加保護力，事實上沒打疫苗也可以將湯匙吸附在手臂上，「只要有點黏的皮膚，再靠上肌肉的紋路就可以了。到底相信磁力的人是比較想打？還是比較不想打？」

▼魔術師消除萬磁王身上磁力影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

ET快訊
上海復星與台積電、永齡完成簽約　國台辦說話了
郭台銘BNT單價曝光　他酸：衛福部說從沒看過31美元這種價
興達港漁市人潮塞爆　高市府震怒：勒令休市
民進黨危機！流失近300萬支持者　民眾黨異軍突起
快訊／NBA總冠軍戰公鹿宰太陽！字母哥爆砍41分開胡
快訊／縱火犯喊「尿急」下秒竟跳窗逃　頭部重創血流滿地
他質疑郭董1千萬劑疫苗「買貴了」　鄉民噓爆：又沒出錢關你X事
刺殺海地總統主謀落網！　紐時：美醫生「為當總統」策畫
快訊／台中18歲女騎士遭撞！四肢骨折、臟器破裂慘死

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣最強女網選手謝淑薇　不能參加東奧「內幕」

疫苗萬磁王真相曝光！皮膚醫「用1招秒破解」：目前沒人成功

溫朗東撩衣秀「磁力手臂」！手機直放緊吸：我沒打疫苗…真相曝

「真解封」時刻曝　女醫：我們不要第二波、第三波！

搶破頭！和信醫院外「民眾徹夜排隊求殘劑」　院方：1天最多13劑

鴻海、台積電「共砸近百億」買到BNT疫苗！5大內幕一次看

初四了！興達港漁市2天湧7千人　高市府看不下去：即起休市清消

《蕭同茲基金會》網站上線　紀錄片《星星之火》談新聞使命與挑戰

他質疑郭董1000萬劑疫苗「買貴了」　鄉民噓一排：又沒出錢關你X事

探索夢號跳島郵輪配合三級警戒　再延長停航時間至7／26　

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

台灣最強女網選手謝淑薇　不能參加東奧「內幕」

疫苗萬磁王真相曝光！皮膚醫「用1招秒破解」：目前沒人成功

溫朗東撩衣秀「磁力手臂」！手機直放緊吸：我沒打疫苗…真相曝

「真解封」時刻曝　女醫：我們不要第二波、第三波！

搶破頭！和信醫院外「民眾徹夜排隊求殘劑」　院方：1天最多13劑

鴻海、台積電「共砸近百億」買到BNT疫苗！5大內幕一次看

初四了！興達港漁市2天湧7千人　高市府看不下去：即起休市清消

《蕭同茲基金會》網站上線　紀錄片《星星之火》談新聞使命與挑戰

他質疑郭董1000萬劑疫苗「買貴了」　鄉民噓一排：又沒出錢關你X事

探索夢號跳島郵輪配合三級警戒　再延長停航時間至7／26　

宋兆文／兩艘航母武力犯台是自取滅亡

李愛綺遭控棄養父母喊告！李妍瑾喊冤還原真相：是要告我什麼？

實測／716開打「改選AZ還來得及變心」　一招快改唐鳳系統登記

李智凱東奧授旗視訊凝聚大家力量　整理行李防疫物資是重點

泰鬼片太嚇人！南韓推「膽小鬼專場」方式超爆笑　網：求幫倒數321

統神曝光椅子退休辛酸照⋯網紅跟風留言　反被酸民開戰場諷別買讚　

上海復星與台積電、永齡完成簽約　馬曉光：陸阻台採購謠言不攻自破

悍女開超載曳引車拒臨檢還超速闖紅燈　警開4槍制伏逮人判刑定讞

英國隊從領先→敗北！7歲喬治王子觀賽表情「逐漸母湯」　萌翻網友

Lexus第二款電動車2022年將亮相　將結合TOYOTA、速霸陸三方技術

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

莫德納恐心肌炎　蒼藍鴿曝好發族群時間

聖光女子找待用餐…哽咽塞萬元！

6確定清零淨土曝！三級再延長？　醫：趕緊想一想吧

接種4天　他一驗「可以吸5湯匙」

打AZ最快　醫6重點曝抗體檢驗結果

師到家幫妹妹辦畢典！71秒讓網噴淚

收入少2成今起領1萬　8大QA一次看懂

他質疑郭董疫苗「買貴了」　鄉民噓一排：關你X事

醫曝「不混打疫苗」原因：出國被擋就糟糕了

快訊／台中萬波店員確診！完整足跡史曝

勸柯放下堅持　急診醫：別鳥中央

更多熱門

相關新聞

疫苗萬磁王真相曝！皮膚醫「用1招秒破解」：目前沒人成功

疫苗萬磁王真相曝！皮膚醫「用1招秒破解」：目前沒人成功

這兩天因打完莫德納疫苗出現「手臂吸滿湯匙叉子」的個案頻傳，引發網友熱議，驚呼根本是萬磁王！對此現象，指揮中心發言人莊人祥無奈表示，究竟是打疫苗所致或本身有特殊磁力，無法解釋。皮膚科醫師蔡逸姍則說這是因為摩擦力所致，黏膩的皮膚表面吸住金屬不滑脫，想要簡單測試人體是否真具有磁性，只要透過1招，就能見分曉。

「真解封」時刻曝　女醫：我們不要第二波、第三波

「真解封」時刻曝　女醫：我們不要第二波、第三波

鴻海、台積電「砸近百億」買到BNT！5大內幕一次看

鴻海、台積電「砸近百億」買到BNT！5大內幕一次看

興達港漁市2天湧7千人　即日起休市清消

興達港漁市2天湧7千人　即日起休市清消

醫拜託「他」去催貨：這1000萬劑BNT就看你的

醫拜託「他」去催貨：這1000萬劑BNT就看你的

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染莫德納疫苗萬磁王湯匙黃軒醫師油垢摩擦力

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

5年前預言「福原愛較有問題」

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

快訊／鴻海台積電重訊證實捐1千萬劑BNT疫苗　花費金額曝光！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

台中三越確診男　2處新足跡曝光

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

《名偵探柯南》25年結局確定了！

德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面