國軍804醫院何時恢復營運？ 鄭文燦曝「做好2件事」由CDC決定

▲桃園市長鄭文燦9日贈送快篩劑、N95口罩等醫療物資給國軍804醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍桃園804醫院何時能恢復營運？市長鄭文燦9日視察後表示，市府針對院內足跡進行多次採檢，也進行清消與降載計畫討論，院方提出未來在清零計畫階段調整，包括調整裁檢頻率、醫護人員每日健康監測、各病房做好清消、住院病患定期做抗原快篩等；市府則希望醫院確保安全、社區確保無風險前提下分階段完成重啟，時間則由CDC北區指揮官決定。

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▲桃園市長鄭文燦9日視察國軍804醫院，院方入口都有醫護人員對進出人員進行控管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，國軍804醫院從6月18日第一個確診個案到現在已有45位確診個案，這是典型醫院群聚感染案，院方、地方政府與中央疫情指揮中心合作，針對院內足跡進行多次採檢，同步進行清消與降載計畫，目前已採檢了7次，總計是6675次。

▲桃園市長鄭文燦9日與國軍804醫院進行重啟營運議題討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，在長達近月時間，院方提出醫院未來在清零階段必須要做的調整，包括住院看護、陪病者管理、病房要加磁卡，還要增加識別手圈，要建立電子資料留檔等。第二是要調整採檢頻率，住院病人要定期做抗原快篩，外包員工維持一週一採。第三是清消計畫要徹底，定期在各病房、工作區進行清消。第四，醫護人員、行政人員要進行每日健康監測，在感控防止必須要制度化。這些都必須完成才有可能清零之後進行重整規劃，目前中央疫情指揮中心北區指揮官會負責審查醫院營運重啟規劃，再由中央疫情指揮中心決定。

▲國軍804醫院自爆發群聚感染風波後，院內僅剩部分醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府希望醫院確保安全、社區確保無風險下才能重啟，重啟時間必須要分階段，必須能兼顧醫院真正的營運安全，這部分會由CDC北區指揮官來決定。

鄭文燦還說，9日視察時市府提供國軍804醫院醫護人員免費的安心住宿券，提供有7個旅館，讓他們安心住在安心旅館，降低心理負擔，另外還提供N95口罩、快篩試劑與PCR試劑給院方，未來還會捐贈高通量的鼻管儀器設備，這些儀器設備市府購置120套，其中一部分會捐贈給國軍804醫院。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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