桃園8790名幼教人員今開打疫苗　1600劑供孕媽預約分2天施打

▲桃園市府9日開放第七類幼教人員施打疫苗，市長鄭文燦前往龍安國小視察施打狀況，向現場幼教人員致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府今日開放第七類幼教人員與孕婦公費施打疫苗，市長鄭文燦表示，桃市造成幼教人員合計有8790人，預計在7月9日、13與16日分區、分時段施打；另外，孕婦部分則在9日、13日在桃園巨蛋體育館施打，市府提供1600個名額，孕婦如有需要可提前上網預約（網址：https://reurl.cc/rgEpMN）。

市長鄭文燦今天上午分別前往蘆竹區龍安國小、桃園巨蛋體育館，視察幼教專案與孕婦專案疫苗施打狀況。鄭文燦指出，今天為新冠肺炎公費疫苗第七類人員施打疫苗第一天，桃園市幼教人員造冊總計為8790人，其中幼兒園教職員工7542名、兒童課後照顧服務中心教職員工1248名。

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▲桃園市府9日開放第七類幼教人員施打疫苗，市長鄭文燦向幼教人員解說疫苗施打過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，幼教專案接種站北區（桃園、龜山、蘆竹、八德、大園、大溪、復興等7區）由聖保祿醫院支援，南區部分（中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音等6區）則由中壢天晟醫院支援。疫苗施打方式採改良「宇美町式」打法，由醫護人員推著醫療車輪流為幼教人員施打，同時在健保卡上進行雲端註記，目前施打的是莫德納疫苗，第一劑施打完28天後可施打第二劑，以確保幼兒園與安親班恢復營運前，幼教夥伴都能完成疫苗接種作業，提升群體保護力，並讓家長安心，確保幼兒獲得更大保障。

▲桃園市府9日開放孕婦疫苗施打，市長鄭文燦向孕媽們致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也到桃園巨蛋體育館視察孕婦疫苗施打狀況，鄭文燦強調，市府貼心規劃接種服務，讓孕婦能在最友善環境中接種疫苗，桃園市有1萬8千多位孕婦，除孕婦疫苗施打專案，市府已配賦疫苗至18家設有孕婦專屬門診醫院與婦產科診所，孕媽們可掛號預約接種疫苗，目前醫院與婦產科系統已有2000多位孕婦完成第一劑接種，後續疫苗量陸續到貨，希望孕媽依照醫生專業評估後依序順利完成接種。

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