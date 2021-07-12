桃園疫苗接種16日起接軌唐鳳預約平台　每週服務量逾6.4萬人

▲市長鄭文燦表示，桃園疫苗接種716起接軌唐鳳預約平台。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦指出，自7月16日起，市府將接軌唐鳳政委所開發的COVID-19公費疫苗預約平台系統，採登記、預約、接種等三階段執行，桃園將規劃30個社區接種站，每日預約上限500- 600人，每周平日一、二、四、五服務，共計120場，加上1個巨蛋體育館大型接種站於六、日假日施打，總計接種站每週服務量至少可達6萬4,000人。

鄭文燦11日於市府疫情說明會做出上述表示並指出，合格的疫苗可提高保護力、預防重症，都是安全有效的好疫苗，希望除了65歲以上長者有高施打率之外，其他各年齡層也能提高接種比例及整體疫苗覆蓋率，發揮疫苗施打的最大價值。

鄭文燦指出，桃園75歲以上長者COVID-19疫苗施打情形相當踴躍，施打率達83.27%，全國第一。今日進行68歲長者、58歲原住民族長者疫苗施打服務，合格造冊人數為2萬3,595位，實際施打人數1萬7,835人，接種率為75.6%，其中今日補打522位、不在籍849位，明（12）日市府也將持續為長者服務，請相關單位全力以赴。

市長提及，幼兒園、安親班、日照中心、身障機構等單位尚未開放，造成許多家庭負擔重，但考慮機構、長者、幼兒及社區安全，他也支持中央暫時不開放上述機構服務，待審慎評估訂定全國統一標準後，再行開放。而桃園居家式、社區式長照機構的照服員，以及367處關懷據點、長照巷弄站等單位的專職人員以及志工，規劃先行造冊，再視疫苗配賦數量依序安排施打，以保障社區安全。

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