桃機第三航廈最新完工期程曝　2030年估可納8,200萬旅運量

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈主體土建工程由韓國三星物產與台灣榮工工程公司組成的國際團隊得標，今年6月1日開工，預計陸續於2024年完成北登機廊廳、2025年完成航廈主體，再於2026年完成南登機廊廳，並陸續啟用。未來第三航站區包含衛星廊廳完工後，將再增加每年4,500萬旅客容量，達成2030年旅客量8,200萬人次旅運需求目標。

行政院長蘇貞昌今（11）日前往桃園機場視察第三航廈建設工程進度，肯定桃園機場公司及榮工/三星工程團隊的付出，也期許務必如質如期完成，超前做到更好，實現桃園機場成為東亞樞紐機場，並結合台灣地理環境優勢與世界接軌，提升我國的整體國際競爭力。

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▲▼蘇貞昌視察桃機第三航廈興建進度。（圖／桃機提供）

交通部長王國材表示，未來三航廈加上三跑道建設將有助擴大桃園機場客貨容量，壯大台灣國際競爭力。交通部也會針對三座航廈未來分工與定位、衛星廊廳的角色更深入討論，另也將加速國一甲、國二甲聯外交通連結西濱、一高建設，以兩縱兩橫高快速道路，活絡機場的營運能量。

桃園市長鄭文燦則指出，航空城計畫走過十多年歷程，第三航廈是航空城計畫的重要里程碑。此過程土地徵收作業順利，感謝在地居民、中央與地方合作，桃園市政府也積極協助工務所及外籍移工生活區所需用地取得，未來第三航廈將結合青埔地區及航空城計畫成為桃園發展核心。

▲桃園機場第三航廈預計2024年完成北登機廊廳、2025年完成航廈主體，再於2026年完成南登機廊廳，並陸續啟用。（圖／桃機提供）

蘇貞昌補充，機場是國家大門，也是台灣競爭力最重要資源，政府投入1300多億興建第三航廈及第三跑道，就是要強化國際競爭力的基礎。他也特別指示，第三航廈工程過去6年流標了3次，過程中請吳政委務實檢討，要錢給錢、要人給人，積極解決了許多問題。

他也再次感謝鄭市長、桃園地區立委多方支持與溝通，未來期許機場公司針對整體配置、交通部就聯外交通等，秉持放大眼光、放寬胸懷，朝更快、更大、更好的方向積極規劃，提供未來機場發展更大能量。

第三航廈建築東西長414公尺、南北寬242公尺，總樓地板面積達58萬平方公尺；建築設計為地上4層、地下3層。總工程經費572億元，包括土建工程445億元、機電工程127億元。今年6月1日土建工程動工，預計分三階段完工，2024年完成北登機廊廳、2025年完成主體航廈，及2026年完成南登機廊廳建設，預期將可在完成後提供國人優質空運服務體驗。