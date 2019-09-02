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傳承80年手藝至尊月餅　中秋團圓送禮表心意！

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「奇華餅家」中秋月餅（圖／奇華提供）

▲中秋節即將到來，奇華餅家今年要讓你過得有新意、也有心意！（圖／奇華提供，以下同）

消費中心／台北報導

轉眼間，中秋節即將到來，所謂月圓人團圓，親朋好友齊聚一堂，一邊賞月、一邊說笑，此時當然也少不了應景的月餅相伴。全台店家月餅百百款，如何挑選是個大學問，選的好，讓人齒頰留香念念不忘，從此成為記憶裡中秋的味道，每年都想回味一番，80年老店「奇華餅家」作為月餅界的領導品牌，主打傳統廣式月餅、蛋黃奶皇等多款精美禮盒，讓你今年中秋不只有新意，更有心意。

創立於1938年的「奇華餅家」，開業之初，只是一家小型糖果雜貨店，之後相繼加入嫁娶禮餅、中秋月餅和中西糕點，更於1982年正式進入台灣市場，自設生產廠房，選用台灣在地食材，嚴格管控產品品質，同時，秉持著創辦人黃業榮「貨真價實，如不對辦，原銀奉還」的經營宗旨，真材實料用心做出每一個餅，讓顧客送禮時能傳遞自己的心意。

「奇華餅家」中秋月餅（圖／奇華提供）

「奇華餅家」中秋月餅（圖／奇華提供）

今年中秋，奇華餅家人氣推薦至尊系列富貴中秋禮盒，帝王圖案的鐵盒凸顯氣派尊貴，打開一看，裡頭滿載各種經典口味，選用蓮子上品「湘蓮」經火侯細細熬煮後的蓮蓉清香獨特，南棗與紅棗調製的棗泥酸甜紮實、綿滑順口，兩者搭配雙黃口感不甜不膩，伍仁金腿香味四溢，再搭配5種富含纖維質果仁增添口感，經多道傳統工序製作的蛋黃豆沙口感綿密細緻，各個用料頂級實在，一次享有4款獨特口感，其中雙黃蓮蓉、伍仁金腿更是必嚐招牌。

「奇華餅家」中秋月餅（圖／奇華提供）

「奇華餅家」中秋月餅（圖／奇華提供）

富貴中秋禮盒從裡到外精美體面，作為送禮餽贈最是大方得宜，除了霸氣十足的至尊系列，也有高貴典雅、金色雲紋設計的八星聚寶禮盒，集合招牌雙黃口味搭配迷你月餅，大小月餅雙重享用；喜愛鮮甜奶香的人，更是推薦蛋黃奶皇禮盒，嚴選特級蛋黃及優質牛乳，以黃金比例製作香濃餡料，令人百般回味，在這個中秋得到大大滿足。

針對自用、送禮不同需求，奇華餅家貼心推出多款選擇，像是特選經典口味的精裝迷你禮盒、頂級全包的金袍御品禮盒，以及雞蛋捲禮盒、鳳梨金酥禮盒等伴手禮系列，讓你送上誠意十足的滿滿心意。活動期間滿額還可享優惠，更多訂購詳情，可至官方網站http://www.keewah.com.tw/?utm_source=et

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