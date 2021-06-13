端午連假台東縱谷車流量銳減　伯朗大道超空曠

▲ 端午節假期縱谷車流量銳減，關山警防疫查察工作不懈怠。（圖／台東關山警分提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

國內COVID-19(新冠肺炎)疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心將警戒升至第三級，於本(6)月12日迎來端午連續三天假期，在政府全力喊話下，因多數民眾「宅在家」做好防疫工作，且所有遊樂場所及景區均已關閉，所以車流量較往年銳減許多；但關山警察分局仍加強執行交通疏導及防疫查察工作，以免發生群聚或未戴口罩情事；另請返鄉民眾遵守防疫規定，回到家與家人團聚，非必請勿外出，以免成為防疫破口。

中央流行疫情指揮中心於月7日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線！端午節為傳統家人團聚節日，但因疫情持續延燒，政府大聲疾呼請民眾儘量避免返鄉及移動，最好是「宅在家」。

台東縣長饒慶鈴在面對來勢洶洶的疫情，頻頻於各大媒體向縣民喊話「在這場疫情中沒有人是局外人」！在端午節前更於臉書上呼籲「防疫五不、安心過節」，五不有「不返鄉、不探親、不出遊、不餐敘、不群聚」，希望縣民及遊客們能夠共體時艱，以有效阻絕疫情。

關山警分局表示，防疫目前已是全國最重要的工作，在此呼籲民眾，一定要遵守三級警戒「全程配戴口罩」、「室內5人、室外10人」、「不要群聚」、「非必要不出門」及「餐飲業全面禁止內用」等相關防疫規定以免受罰，最重要的是阻隔疫情的擴散。

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